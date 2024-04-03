Покінчила не з музикою, а з негативом: співачка Lizzo пояснила заяву про завершення карʼєри через хейт

Нове відеозвернення вона оприлюднила на своїй сторінці в instagram.

35-річна американська реперка Lizzo, справжнє імʼя якої Мелісса Вівіан Джефферсон, пояснила, що не мала на увазі, що припиняє музичну карʼєру, коли днями написала: "Я кидаю". Тоді вона оголосила, що втомилась від постійних знущань в інтернеті.

У новому відеозверненні Lizzo пояснила, що слова "я кидаю" стосувалися не створення музики, а реагування на негатив.

"Коли я кажу, що кидаю, я маю на увазі, що я кидаю будь-яку негативну енергію. Я не збираюся кидати радість мого життя, яка полягає в створенні музики, спілкуванні з людьми", - уточнила реперка.

Вона поділилась, що наразі відчуває негативні відгуки про себе голосніше за позитивні. Але додала, що знає, що вона така не одна.

"Якщо я дала хоча б одній людині натхнення чи мотивацію постояти за себе проти негативних людей чи коментарів, не дозволити їм перемогти, то зробила більше, ніж я могла б сподіватися. З урахуванням сказаного вище я збираюся продовжувати рухатися вперед. Я продовжуватиму бути собою. Ще раз просто хотіла подякувати. Любов, яку я отримала, означає більше, ніж ви думаєте", - наголосила Lizzo.

29 березня Lizzo оголосила, що втомилась від постійних цькувань за вагу і зовнішність та йде зі сцени.

Lizzo відома тим, що активно бореться з бодишеймінгом в мас-медіа. Протягом всієї своєї карʼєри вона зазнавала цькувань за надмірну вагу та вважається зразком для наслідування для тих, хто так само потерпає від глузувань. Вона є прихильницею і активісткою бодипозитиву.

Разом з тим, у серпні 2023 року вона опинилася з іншого боку конфлікту.

Сексуальні домагання та приниження через вагу: що відомо про скандал за участі Lizzo

1 серпня три колишні танцівниці шоубалету Lizzo подали до Вищого суду Лос-Анджелеса на неї, продюсерську компанію Big Grrrl Big Touring та очільницю танцювальної команди Ширлін Квіглі. У справі, яка складається з 44 сторінок, Lizzo звинувачують у цькуванні за вагу, расизмі, неналежному ставленні, заохоченні сексуальних домагань, створенні ворожої атмосфери на роботі та дискримінації. Також описується, що володарка премії "Греммі" Lizzo пропонувала своїм співробітникам "по черзі торкатися інших оголених виконавців, ловити фалоімітатори, випущені з вагін виконавців, і їсти банани, що стирчали з піхв виконавців" у стрип-клубі в Амстердамі.

Пізніше номінантка на премію "Оскар", режисерка Софія Налі Еллісон заявила, що відмовилася від зйомок документального фільму Lizzo через неповагу та расизм. Еллісон стверджувала, що залишила документальний проєкт після двох тижнів спостереження за співачкою через її "зарозумілу, егоцентричну та недобру" поведінку.

А популярна американська співачка Бейонсе підтримала реперку. На концерті у Вашингтоні вона назвала імʼя звинуваченої у харасменті реперки Lizzo, перераховуючи жінок, яких вважає впливовими.

Сама співачка прокоментувала скандал. Lizzo заявила, що зазвичай "не відповідає на неправдиві звинувачення", однак ці "надто неймовірні та надто обурливі". Через скандал вона втратила вже 220 тис. підписників в Instagram.

9 серпня адвокати колишніх танцюристок Lizzo, які подали до суду на американську реперку, повідомили, що розглядають ще три нові скарги, подані після судового позову.