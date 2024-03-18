"Полон вбиває": Монатік долучився до акції родин захисників Маріуполя
Український музикант Дмитро Монатік доєднався до мирної акції Асоціації родин захисників "Азовсталі" та закликав звільнити полонених, яких утримує Росія
Про це повідомили у телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
17 березня пройшла акція родин захисників Маріуполя, організована Асоціацією родин захисників "Азовсталі". До неї долучився і український музикант Дмитро Монатік.
"Одного разу ми, артисти, стали публічними для того, щоб надавати ще більшого розголосу таким важливим справам, як сьогоднішня. Як культурний діяч я звертаюсь до світової спільноти, аби звернути увагу на цю мирну демонстрацію у самому центрі рідної України!", - зазначив співак.
Днями ООН оприлюднила чергову доповідь, в якій наголошує на тортурах та негуманному поводженні з полоненими з боку країни-агресорки Росії. Наразі відомо, що Росія утримує понад 20 тис. цивільних заручників та понад 5 тис. військовополонених.
"Захисників "Азову" не обмінюють вже протягом дуже довгого часу! До них просто немає доступу наразі. Любі українці, коли полонені присутні в інфополі, їхні шанси на виживання і повернення збільшуються. Тому наші голоси можуть лунати на весь світ для того, аби привернути увагу, що Росія утримує наших захисників. Мирні акції Асоціації родин захисників "Азовсталі" проходять кожного тижня!", - написав музикант в Instagram.
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