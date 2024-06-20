Помер легендарний голлівудський актор Дональд Сазерленд
У віці 88 років пішов з життя легендарний голлівудський актор Дональд Сазерленд: його кар'єра тривала з 1970-х по 2020-ті роки
Про це інформує Yahoo! News.
Про смерть актора повідомив його син Кіфер Сазерленд.
"З глибокою скорботою повідомляю вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, пішов з життя. Я особисто вважаю його одним з найважливіших акторів в історії кіно. Його ніколи не лякала роль, хороша, погана чи потворна. Він любив те, що робив, і робив те, що любив, а більшого і бажати не можна. Він прожив своє життя", - написав він.
У нього залишилися дружина, четверо синів та донька і четверо онуків. Прощання з актором відбуватиметься у сімейному колі.
Дональд Сазерленд - канадський актор, який розпочав кар'єру наприкінці 1960-х років. Згодом він знявся у кількох класичних фільмах 70-х років, серед яких "Клют", "MASH", "А тепер не дивися". У 2012 році він вперше зіграв роль головного антагоніста серії фільмів "Голодні ігри" президента Сноу.
Загалом актор знявся у понад 190 фільмах і телешоу.
- Раніше у 80-річному віці після тривалої боротьби з раком лімфатичної системи померла співачка і акторка Франсуаза Арді, яку називають "національним скарбом Франції".
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