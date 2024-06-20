Помер легендарний голлівудський актор Дональд Сазерленд

Про це інформує Yahoo! News.

Про смерть актора повідомив його син Кіфер Сазерленд.

"З глибокою скорботою повідомляю вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, пішов з життя. Я особисто вважаю його одним з найважливіших акторів в історії кіно. Його ніколи не лякала роль, хороша, погана чи потворна. Він любив те, що робив, і робив те, що любив, а більшого і бажати не можна. Він прожив своє життя", - написав він.

У нього залишилися дружина, четверо синів та донька і четверо онуків. Прощання з актором відбуватиметься у сімейному колі.

Дональд Сазерленд - канадський актор, який розпочав кар'єру наприкінці 1960-х років. Згодом він знявся у кількох класичних фільмах 70-х років, серед яких "Клют", "MASH", "А тепер не дивися". У 2012 році він вперше зіграв роль головного антагоніста серії фільмів "Голодні ігри" президента Сноу.

Загалом актор знявся у понад 190 фільмах і телешоу.