Видатна французька співачка Франсуаза Арді померла у віці 80 років

Про це пише The Guardian.

Одна з найуспішніших співачок та авторок пісень Франції Франсуаза Арді померла 11 червня. Про смерть повідомив її син, музикант Томас Дютронк, написавши в Instagram: "Мама пішла".

Арді хворіла на рак лімфатичної системи з 2004 року. Протягом багатьох років вона проходила променеву терапію та інші види лікування хвороби. У 2015 році її ненадовго ввели в штучну кому після того, як її стан погіршився, і відтоді у неї були проблеми з мовою, ковтанням і диханням. У 2021 році вона виступала за евтаназію, наголошуючи, що Франція була нелюдяною, оскільки не дозволила цю процедуру.

Франсуаза Арді народилася під час повітряного нальоту в окупованому нацистами Парижі в 1944 році та виховувалася матірʼю. У 16 років вона отримала свою першу гітару в подарунок і почала писати власні пісні, виконувати їх наживо та проходити прослуховування для звукозаписних компаній. У 1961 році вона підписала контракт з Disques Vogue.

Натхненна французьким шансоном у стилі балад, а також новими стилями поп і рок-н-рол, Арді стала ключовою фігурою стилю yé-yé, який домінував у французькій музиці середини минулого століття.

Написана нею балада Tous les garçons et les filles стала хітом у 1962 році, її копії були продані накладом понад 2,5 млн. Пісня очолила французькі чарти. У 1963 році Арді представляла Монако на Євробаченні і посіла п'яте місце.

Через свою популярність в Європі вона стала записувати пісні кількома мовами. Її пісня 1964 року All Over the World, перекладена з Dans le Monde Entier, стала її єдиним хітом у британському чарті Top 20, але її слава збереглася у Франції, Італії та Німеччині. Одним з найбільших хітів є Comment te Dire Adieu.

Краса та естетика Арді визначили легкість французької моди ХХ століття. Вона була музою для таких дизайнерів, як Ів Сен-Лоран і Пако Рабанн. Пізніше японська дизайнерка Рей Кавакубо назвала свій лейбл Comme des Garçons на честь рядка з пісні Арді.

Арді була предметом обожнювання багатьох зірок музики 60-х, зокрема музикантів Rolling Stones і Девіда Бові. Боб Ділан написав про неї вірш для нотаток до свого альбому Another Side of Bob Dylan 1964 року.

До неї також залицялися режисери Жан-Люк Годар, Роджер Вадім, Джон Франкенгаймер та інші.