Помер лідер та засновник гурту Green Grey Андрій "Дизель" Яценко

Про це розповіла продюсерка заходів, менеджерка з роботи з артистами Ірина Ангелова в коментарі до допису, відповідаючи на питання Віктора Павліка "Як? Чому? Причина? Напишіть, хто знає. Бо в голові не вкладається", що сталася зупинка серця.

У дописі в Instagram, Ірина Ангелова зазначила, що Андрій Яценко не скаржився на стан здоров'я.

"Дзвоню тобі, а ти не відповідаєш. Здається що це злий жарт. Ми бачились не так давно, на стан здоров'я ти не жалівся. Завжди на позитиві, за нові проєкти, ніколи не відмовляв. Дякую тобі за все.. Болить дуже", - написала вона.

Варто зазначити, що минулого тижня гурт презентував пісню "Ще не вщент під дощем" — українську версію хіта "Під дощем". Незабаром Андрій Яценко у складі Green Grey мав виступити 24 жовтня у Дніпрі, 25 жовтня у Харкові, 30 жовтня у Києві.

Про Андрія Яценка

Андрій Яценко, відомий під псевдонімом Diezel, — український музикант, гітарист і співзасновник легендарного гурту Green Grey, а також військовослужбовець, який після початку повномасштабної війни став до лав оборони України.

У 1990–2000-х Green Grey стали одним із найвідоміших українських рок-гуртів, першими підписали контракт із міжнародним лейблом BMG і потрапили в ротацію MTV. Diezel — автор музики до більшості хітів колективу, відомий своїм експериментальним підходом до звучання і сценічною харизмою.

Після 24 лютого 2022 року Яценко приєднався до територіальної оборони Києва, служив у батальйоні "Мрія", що відповідає за системи протидії дронам та повітряним загрозам. Він активно розвивав технологічні напрямки в обороні й бере участь у створенні інноваційних військових рішень.

Крім служби, Diezel займався волонтерством і громадською діяльністю, підтримував ініціативи цифрової прозорості влади та допомагав армії через благодійні збори й концерти.