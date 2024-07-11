Померла зірка фільму "Сяйво" Шеллі Дюваль

Про це пише Variety.

Як повідомив виданню партнер акторки Ден Гілрой, Дюваль померла у четвер, 11 липня. Причина смерті невідома.

Шеллі Дюваль була відома завдяки ролі Венді у фільмі "Сяйво" Стенлі Кубрика, що вийшов у 1980 році. Як пише видання, заради ролі акторка витримала інтенсивні режисерські методи Кубрика.

Вона також відома за участь у фільмах участі у фільмах "Нешвілл" (1975), "Три жінки" (1977), "Енні Холл" (1977), "Папай" (1980), "Бандити часу" (1981) і "Портрет леді" (1996). З 2002 року Шеллі Дюваль в кіно не знімалася.

За роль у фільмі Роберта Олтмена "Три жінки" у 1977 році Дюваль нагородили статуеткою Каннського кінофестивалю за "Найкращу жіночу роль".