Померла зірка фільму "Сяйво" Шеллі Дюваль
У четвер, 11 липня, у віці 75 років пішла з життя американська акторка Шеллі Дюваль, яка відома своєю роллю у фільмі Стенлі Кубрика "Сяйво"
Про це пише Variety.
Як повідомив виданню партнер акторки Ден Гілрой, Дюваль померла у четвер, 11 липня. Причина смерті невідома.
Шеллі Дюваль була відома завдяки ролі Венді у фільмі "Сяйво" Стенлі Кубрика, що вийшов у 1980 році. Як пише видання, заради ролі акторка витримала інтенсивні режисерські методи Кубрика.
Вона також відома за участь у фільмах участі у фільмах "Нешвілл" (1975), "Три жінки" (1977), "Енні Холл" (1977), "Папай" (1980), "Бандити часу" (1981) і "Портрет леді" (1996). З 2002 року Шеллі Дюваль в кіно не знімалася.
За роль у фільмі Роберта Олтмена "Три жінки" у 1977 році Дюваль нагородили статуеткою Каннського кінофестивалю за "Найкращу жіночу роль".
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