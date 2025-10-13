Попзірка та експрем’єр закрутили пристрасні стосунки: що відомо про зірковий роман Кеті Перрі та Джастіна Трюдо

Ексклюзивні кадри опубліковані The Daily Mail у суботу, 11 жовтня, яскраво доводять, що 40-річна попзірка та 53-річний експрем’єр Канади, які обоє нещодавно розлучилися, почали нові серйозні стосунки, хоч і місяцями приховували це. Еспресо розповість більше, що відомо про нову зіркову пару.

Історія стосунків: від монреальської вечері до каліфорнійської яхти

Кеті Перрі та Джастін Трюдо на спільній вечері, фото: TMZ

Чутки про роман Кеті Перрі та Джастіна Трюдо з'явилися ще влітку. Усе почалося в липні, коли пару помітили на інтимній вечері в елітному ресторані Le Violon у Монреалі.

Трюдо, який нещодавно пішов з посади прем'єра, і Пері, що саме розпочинала свій світовий тур "Lifetimes", прогулювалися парком Mount Royal, тримаючи за руку собаку співачки. Джерела з оточення стверджували, що між ними спалахнула "миттєва іскра" – вони обговорювали політику, музику та благодійність, адже обидва є послами UNICEF.

Через два дні після вечері Трюдо з'явився на концерті Пері в Bell Centre у Монреалі, де, за свідченнями очевидців, сидів у VIP-зоні та аплодував з особливим ентузіазмом. Чутки швидко поширилися: фанати жартували про "найгарячішу пару року", а таблоїди припускали, що Трюдо, відомий своєю харизмою, завоював серце Пері інтелектом та гарною зовнішністю.

Однак у серпні джерела з оточення співачки стверджували, що роман "охолов" через її щільний графік туру, мовляв, співачка відкрита до побачень, але все сплановано по днях.

Та нещодавні фото з яхти, опубліковані Daily Mail, спростували ці слова – пара пристрасно обнімалася та цілувалася під час спостереження за китами.

Кеті Перрі та Джастін Трюдо на спільному відпочинку, фото: dailymail

"Як показують наші ексклюзивні фотографії, закохану пару помітили цілуючись та обіймаючись на борту 24-метрової яхти Перрі "Каравелла" біля узбережжя Санта-Барбари, Каліфорнія. Пара обіймалася на верхній палубі, ніби не помічаючи туристів на човні, що пропливав повз, де спостерігали за китами. В якийсь момент 53-річний Трюдо поклав руку на сідниці співака", - пишуть у виданні.

Цікаво те, що фото були зроблені пасажиром туристичного човна, що проїжджав повз, ще наприкінці минулого місяця, коли Перрі мала коротку перерву у своєму світовому турне Lifetimes. Тобто, все ж, стосунки з експрем’єром Канади Перрі підтримує у "позаробочі дні".

Кеті Перрі та Джастін Трюдо на спільному відпочинку, фото: dailymail

Представники пари поки відмовляються коментувати знімки, але інсайдери кажуть, що обоє насолоджуються моментом після складних періодів у житті.

Фанати в соцмережах реагують бурхливо – хтось пише "ідеальна пара: розум і блиск", інші жартують про "канадсько-американський альянс".

Кеті Перрі: від "I Kissed a Girl" до розлучення з Орландо Блумом

Кеті Перрі, фото: Getty Images

Кеті Перрі, чи при народженні Кетрін Елізабет Гадсон, родом з Санта-Барбари, де і застукали пару випадкові туристи. Вона одна з найяскравіших поп-ікон 21 століття. Дочка п'ятидесятницьких пасторів, Кеті виросла в релігійному середовищі, але в 16 років підписала контракт з Red Hill Records як госпел-співачка.

Перший альбом "Katy Hudson" (2001) провалився, але Пері не здалася. У 2007-му вона уклала угоду з Capitol Records і випустила "I Kissed a Girl" – трек став хітом №1 у чартах, викликавши скандал через ЛГБТ-тематику.

Альбом "One of the Boys" (2008) розійшовся тиражем 16 млн копій, за ним послідували "Teenage Dream" (2010) з п'ятьма №1 у Billboard Hot 100 – рекорд для жінки після Мадонни.

Кар'єра Перрі – це гламур, яскраві костюми та феміністичні гімни: "Firework", "Roar", "Dark Horse". Вона продала понад 143 млн записів, стала суддею в "American Idol" і запустила косметичну лінію Katy Perry Collections. Також Кетті цікавиться технологіями, зокрема, у квітні цього року, у складі жіночого екіпажу, вона побувала у космосі, хоч і зіткнулася з критикою через свій поцілунок землі після приземлення.

Стосовно особистого життя, у 2020-му вона народила дочку Дейзі Дов від голлівудського актора Орландо Блума, з яким познайомилася в 2016-му на Golden Globes. Їхні стосунки були на межі: розрив у 2017-му, возз'єднання в 2018-му, заручини в 2019-му. Розлучення в червні 2025-го стало "довгоочікуваним" – джерела кажуть, напруга виникла через провал альбому "143" (критики назвали його "розчаровуючим") і тур "Lifetimes", де Пері відчувала стрес від негативних рецензій. Хоч Орландо намагався ї підтримати, та через часті стосунки на відстані, пара розпалася.

Кеті Перрі та Орландо Блум, фото: Getty Images

Тепер вони фокусуються на спільному батьківстві.

"Їх і надалі вважатимуть разом як родину, оскільки їхнім спільним пріоритетом є – і завжди буде – виховання доньки з любов’ю, стабільністю та взаємною повагою", - сказали представники пари.

Джастін Трюдо: політичний спадкоємець з родинними драмами

прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, фото: reuters

Джастін П’єр Джеймс Трюдо – син одного з найвідоміших прем’єр-міністрів Канади, П’єра Трюдо (1968–1979, 1980–1984), який запам’ятався не лише своєю політичною енергією, а й харизмою справжнього ловеласа. Його називали улюбленцем жінок — він мав беззаперечний шарм і магнетизм, а преса приписувала йому романи з багатьма знаменитостями того часу: Барбарою Стрейзанд, акторкою Марґо Кіддер (виконавицею ролі Лоїс Лейн у “Супермені”) і навіть принцесою Марґарет, сестрою британської королеви.

Показовим епізодом його життя стало одруження у 51 рік із 22-річною активісткою та моделлю Маргарет Сінклер, яка згодом народила Джастіна. Проте їхній шлюб був непростим: після шести років подружнього життя пара фактично розійшлася, а офіційне розлучення відбулося лише у 1984 році, коли П’єр Трюдо завершував свій останній прем’єрський термін.

Ця сімейна криза вплинула на Джастіна. Хоч він і зізнавався, що ріс у тіні батька, але це навчило його бути незалежним.

Випускник McGill University, де вивчав літературу, Джастін Трюдо до політики пробував себе у ролі вчителя та навіть інструктора зі сноубордингу. У 2008 році він уперше обраний депутатом від Монреаля, а вже у 2015-му, очоливши Ліберальну партію, здобув історичну перемогу й став наймолодшим прем’єр-міністром Канади за останні 140 років.

Його правління запам’яталося низкою прогресивних реформ – легалізацією канабісу, просуванням феміністичної політики, активною боротьбою зі змінами клімату та допомогою Україні у війні з Росією. Водночас каденцію супроводжували і скандали: справа SNC-Lavalin, звинувачення у втручанні в судові процеси та навіть разисмі. У січні цього року Трюдо оголосив про відставку, пояснивши це "втомою" та внутрішніми конфліктами в партії.

Стосовно особистого життя, у 2005 році він одружився з Софі Грегуар, подругою дитинства, з якою познайомився через молодшого брата. У подружжя троє дітей: Ксав’є (17), Елла-Грейс (16) та Адріен (12). 2 серпня 2023 року пара офіційно оголосила про розлучення, зазначивши, що рішення було ухвалене "після багатьох важких розмов".

Джастін Трюдо та Софі Трюдо Грегорі, фото: Getty Images

За даними канадських ЗМІ, причинами розриву стали напружений робочий графік прем’єра, емоційна дистанція та чутки про зради – які, втім, сам Трюдо заперечував. У спільній заяві колишнє подружжя підкреслило: "Ми залишаємося близькою родиною з глибокою любов’ю й повагою одне до одного". Щось подібне сказали і Перрі та Блум.

Тож, як і його батько, Джастін став другим прем’єр-міністром Канади, який розлучився під час перебування на посаді. Тепер, уже поза політикою, розлучений Трюдо, здається, шукає нові горизонти у своєму житті – і, можливо, знайшов їх поруч із Кеті Перрі.

