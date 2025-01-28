Порівняв співака SHAMAN з юнаком з "Гітлер'югенду": у РФ журналіста Володимира Єфімова засудили до 2 років колонії
Петропавловськ-Камчатський міський суд у Росії виніс вирок 70-річному лідеру камчатського відділення партії "Яблоко" у кримінальній справі про "дискредитацію" армії
Про це повідомляє пропагандистське російське інформагентство "Интерфакс".
Петропавловськ-Камчатський міський суд визнав 70-річного журналіста, голову регіонального відділення партії "Яблоко" Володимира Єфімова винним у повторній "дискредитації" російської армії.
"За частиною 1 ст. 280.3 "Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил РФ", обвинувачений засуджений до двох років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії-поселенні", - повідомила прессекретарка суду Тетяна Юхманова.
Суд також заборонив йому 4 роки робити дописи, адмініструвати сайти та канали в інтернеті.
У березні 2023 року Єфімова оштрафували на 200 тис. рублів через пацифістські дописи в соцмережах за статтею про повторну "дискредитацію" армії (частина 1 статті 280.3 КК). Влітку 2024-го стало відомо, що стосовно журналіста порушили другу кримінальну справу про "дискредитацію".
Наприкінці липня 2024 року до Петропавловська-Камчатського міськсуду надійшла кримінальна справа стосовно Єфімова, якого вже звинувачували не лише у повторній "дискредитації", а й у неодноразовій демонстрації нацистської символіки. Друге звинувачення пов'язане з тим, що політик у соцмережах порівняв виконавця-путініста SHAMAN (Ярослав Дронов) із юнаком із "Гітлер'югенду" у фільмі "Кабаре".
З серпня 2024 року Єфімов перебуває у СІЗО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.83 Купівля 41.83Продаж 42.34
- EUR Купівля 43.77Продаж 44.48
- Актуальне
- Важливе