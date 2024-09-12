Портрет Вінстона Черчилля, викрадений з канадського готелю, знайшли в Італії

Про це пише The Guardian.

Портрет покійного британського прем'єр-міністра Вінстона Черчилля, що отримав назву Roaring Lion ("Лев, що реве"), знайшли в Італії. Раніше його викрали з готелю в Оттаві. Підозрюваного заарештували та висунули йому звинувачення, а зображення мають повернути до холу готелю Fairmont Chateau Laurier найближчими тижнями.

Портрет подарував готелю покійний канадський фотограф вірменського походження Юсуф Карш. Він зробив його після того, як британський лідер виступив перед канадським парламентом у 1941 році, ставши символом непокори Великої Британії у Другій світовій війні.

У серпні 2022 року персонал готелю помітив, що фотографія, яка висіла в читальному залі поруч із головним фоє, була замінена на підробку. Через два роки, як зазначили в поліції Оттави, за допомогою порад громадськості й судово-медичних розшуків, вдалося знайти викрадача – 43-річного чоловіка, який живе за 370 км на захід від Оттави – та викрадений портрет у Генуї, Італія.

"Портрет продали через аукціонний дім у Лондоні покупцеві в Італії. Ніхто з них не знав, що твір був вкрадений", — заявили в поліції.

Підозрюваного затримали в квітні та звинуватили в крадіжці, підробці документів та збутті краденого.

"Ми в захваті від того, що культовий портрет "Лев, що реве" повертається до свого законного дому в Fairmont Chateau Laurier. Цей портрет… є не лише незамінним витвором мистецтва, але й важливою частиною історії нашого готелю", — повідомила генеральна менеджерка готелю Женев'єва Дюма.

Карш і його дружина, втікаючи від геноциду вірмен до Канади, прожили в готелі 18 років. У нього також була студія до 1992 року. Серед інших його портретів були Мартін Лютер Кінг-молодший, Ернест Гемінгвей і королева Єлизавета II.

Згідно з історичними даними, Карш вирвав сигару з рота Черчилля перед тим, як зробити його портрет, що змусило британського прем'єра насупитися. Зображення є найбільш знаковим для Черчилля і дуже поширене. Саме воно з’явилося на британській купюрі в п’ять фунтів.

