"Повна х**ня". Христина Соловій на фестивалі у Чорноморську шокувала відвідувачів
Українська співачка Христина Соловій у п'ятницю, 26 липня, під час виступу у Чорноморську на Одещині нецензурно висловився про колишню назву міста - Іллічівськ. Організатори вибачилися
Вибачення опублікували організатори "Виделкаfest" у Instagram.
"Учора трапився неприємний інцидент, коли одна з артисток нашого фестивалю в грубій формі висловилась про колишню назву міста Чорноморськ. Нам дуже прикро, що це зачепило мешканців міста, яке дало нам можливість провести свій фестиваль", - йдеться у повідомленні.
Організатори зазначили, що підтримують декомунізацію, але погодилися, що висловлення Христини Соловій було некоректним.
Про інцидент під час виступу Христини Соловій
Христина Соловій під час виступу у Чорноморську запитала глядачів, як раніше називалося їхнє місто. Після відповіді співачка запитала, чи подобалася ця назва людям. У натовпі багато відвідувачів прокричали "ні". Після цього Соловій прокоментувала колишню назву "Іллічівськ": "Повна ху*ня".
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