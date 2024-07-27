"Повна х**ня". Христина Соловій на фестивалі у Чорноморську шокувала відвідувачів

Вибачення опублікували організатори "Виделкаfest" у Instagram.

"Учора трапився неприємний інцидент, коли одна з артисток нашого фестивалю в грубій формі висловилась про колишню назву міста Чорноморськ. Нам дуже прикро, що це зачепило мешканців міста, яке дало нам можливість провести свій фестиваль", - йдеться у повідомленні.

Організатори зазначили, що підтримують декомунізацію, але погодилися, що висловлення Христини Соловій було некоректним.

Про інцидент під час виступу Христини Соловій

Христина Соловій під час виступу у Чорноморську запитала глядачів, як раніше називалося їхнє місто. Після відповіді співачка запитала, чи подобалася ця назва людям. У натовпі багато відвідувачів прокричали "ні". Після цього Соловій прокоментувала колишню назву "Іллічівськ": "Повна ху*ня".