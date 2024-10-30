Представника Франції на Євробаченні-2024 Слімана звинуватили в сексуальних домаганнях

Про це повідомляє LE PARISIEN.

Один із колишніх техніків у команді французького співака і композитора Слімана Небчі, більш відомого як Сліман, звинуватив його в сексуальних домаганнях під час його турне в грудні 2023 року. Чоловік, імʼя якого не називається, подав скаргу щодо інциденту, що імовірно стався після шоу в місті Сент-Етьєн.

Колишній технік, який працював з музикантом під час його туру, звернувся до прокуратури Сент-Етьєна, оскільки факти, про які він повідомляє, нібито були скоєні проти ночі 18 грудня 2023 року в концерт-холі Zénith в Сент-Етьєні.

Це був шостий виступ у рамках Cupid Tour. Після виступу Сліман та його команда влаштували невелику вечірку за лаштунками, щоб відзначити закінчення першої частини туру. Як зазначено в скарзі, коли було завершено демонтаж сцени та декорацій, близько 1:00 ночі, технік приєднався до вечірки. Він стверджує, що співак притиснув його до стіни та "нав'язував йому обійми". Як йдеться у тексті скарги, Сліман сказав, що хоче вступити з ним у сексуальний зв'язок. Коли технік відповів, що його це не цікавить, адже він гетеросексуальний та одружений, співак наполягав та запрошував його до себе в гримерку.

"Моєму клієнту було дуже незатишно, він повторював, що йому не цікаво, артист наполягав та запитував його, чи буде це цікаво іншим членам команди. Мій клієнт швидко вийшов із гримерки та приєднався до автобуса туру", - розповідає його адвокат Ме Анн-Софі Шар'єрас.

Він додав, що співак протягом двох з половиною годин надсилав його клієнту безліч повідомлень і відеороликів сексуального і навіть порнографічного характеру.

Вранці 18 грудня технік повідомив компанії, в якій він працював, про те, що сталося. Керівництво компанії ухвалило рішення звільнити двох своїх співробітників, які мали працювати протягом всього туру. Про своє рішення та причини компанія повідомила продюсерів туру - компанію Play Two.

Сліман посів 4-те місце на Євробаченні-2024. Його конкурсну пісню Mon amour прослухали на Spotify понад 2 млн разів за 24 години. Він популярний у Франції, виступав на відкритті Олімпійських ігор у Парижі, а його сольний тур триватиме до січня 2025 року.

Якщо повідомлення про сексуальні домагання будуть розслідувані, Сліману загрожує один рік ув'язнення та штраф у розмірі 15 тис. євро.