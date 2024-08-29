Премія імені Василя Стуса: коли відбудеться церемонія нагородження та які публічні події заплановані

Організатори Премії імені Василя Стуса – Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" – оголосять ім’я лауреата 10 вересня, у вівторок, у Києві.

Еспресо - головний інформаційний партнер премії.

Церемонія нагородження розпочнеться о 19:00 у Києві й транслюватиметься онлайн на Facebook-сторінках PEN Ukraine, Києво-Могилянської Бізнес-Школи [kmbs] та телеканалу “Еспресо”, а також на Youtube-каналах PEN Ukraine та Еспресо, котрий є головним інформаційним партнером Премії. Вестиме церемонію журналіст, теле- та радіоведучий Вадим Карп’як.

Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам, громадським діячам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції. Торік лауреатом став журналіст, письменник та публіцист Сергій Буковський.

Кандидатів на здобуття Премії цього року висувало журі у такому складі: Володимир Єрмоленко – голова журі, філософ, журналіст, письменник, президент Українського ПЕН; Оля Гнатюк – дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету; Юрій Прохасько – есеїст, перекладач; Олександр Саврук – декан Києво-Могилянської Бізнес Школи; Елеонора Соловей – літературознавиця; Леонід Фінберг – головний редактор видавництва "Дух і Літера"; Сергій Буковський – лауреат Премії імені Василя Стуса за 2023 рік; Тамара Гундорова – літературознавиця, культурологиня; Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча.

Лауреат Премії імені Василя Стуса отримає грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.

З часу заснування Премії її отримали понад 70 українських митців, зокрема Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, Сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Влад Троїцький, Ахтем Сеітаблаєв, Тарас Возняк, Віталій Портников.

Цьогоріч в межах премії також відбудеться низка інших публічніих подій.

3 вересня (вівторок) о 18:30: “Цей шлях – до себе”: чого нас вчить Василь Стус сьогодні. Розмова лауреатів Премії імені Василя Стуса

Учасники/ці: правозахисниця Олександра Матвійчук, історик Володимир В’ятрович, художниця Іванна Крип’якевич-Димид. Модеруватиме ведуча Юлія Тимошенко.

Захід відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Волоська 8/5, 4 корпус Києво-Могилянської академії, 4 поверх, аудиторія 410.

Вхід вільний за попередньою реєстрацією

Кількість місць обмежена. Деталі у Facebook-події

5 вересня (четвер) о 18:30: “Василь Стус. Цвинтар душ”: лекція та музика Мар’яна Пирога

На слухачів чекає обговорення літературної спадщини поета та музичне трактування текстів Стуса, яке оживає в композиціях альбому гурту “Пиріг і Батіг” "Замордовані"

Вхід вільний за попередньою реєстрацією

Кількість місць обмежена, адреса події буде надіслана зареєстрованим учасникам. Деталі у Facebook-події