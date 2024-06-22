Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Принц Вільям відсвяткував свій 42-й день народження разом із дітьми на концерті Тейлор Свіфт

Принц Вільям відсвяткував свій 42-й день народження разом із дітьми на концерті Тейлор Свіфт

22 червня, 2024 субота
16:40
Культура принц Вільяма і Тейлор Свіфт

Принц Вільям разом із дітьми відсвяткував свій 42-й день народження на концерті Тейлор Свіфт на стадіоні "Вемблі" у Лондоні

Зміст

Про це інформує The Sun.

Разом із принцом Вільямом на концерті були присутні його діти - 10-річний принц Джордж і дев'ятирічна принцеса Шарлотта.

Після заходу члени королівської сім'ї зробили спільне фото з самою Свіфт та її бойфрендом, гравцем в американський футбол Тревісом Келсом.

"Дякуємо Тейлор Свіфт за чудовий вечір", - написав принц Вільям на своїй сторінці в Instagram.

  • 21 червня Кейт Міддлтон опублікувала нову світлину з принцом Вільямом та дітьми з нагоди його 42-го дня народження.
Теги:
Світ
музика
Лондон
Велика Британiя
Читайте також:
Польсько-білоруський кордон
21 червня, 2024 п'ятниця
Ситуація на кордоні з Білоруссю кардинально погіршилася, - міноборони Польщі
вітер
21 червня, 2024 п'ятниця
Наталка Діденко розповіла, на яку погоду чекати найближчими вихідними
"Азов" знищив спецназ ГРУ
21 червня, 2024 п'ятниця
За 2 години прибуло 10 евакуаційних карет: "Атеш" виявив госпіталь у Криму, де лікується спецназ ГРУ
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.88
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 44.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
22 червня
17:15
Оновлено
РФ чотири рази вдарила КАБами пр Харкову: "прилетіло" у житловий будинок та на підприємство, є загиблі
17:15
Огляд
Збірна України, Словаччина - Україна, Євро-2024
Несподіваний старт України на Євро-2024, а Михайлюк - чемпіон НБА: головні новини українського спорту за тиждень
17:15
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 99 боєзіткнень: найбільша кількість атак на Покровському напрямку
16:58
Угорщина
Угорщина не блокувала 14-й пакет санкцій проти РФ в обмін на захист будівництва своєї АЕС, - ЗМІ
16:55
Олексій Комков (ФСБ) - посередині
Розробляє бойовий дрон, зять веде бізнес в Естонії: ЗМІ розповіли про нового очільника П'ятої служби ФСБ, що відповідає за Україну та пострадянський простір
16:28
Енергоатом
Уряд затвердив наглядову раду Енергоатому: хто до неї увійшов
16:00
OPINION
Тімоті Снайдер
Надії російських пропагандистів на Америку
15:53
Віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек відвідує Китай
Китайська підтримка Росії шкодить відносинам Берліна та Пекіна, - віцеканцлер Німеччини
15:51
ракета Онікс
США заборонили Україні бити їхньою зброєю вглиб РФ більш як на 100 км, - WP
15:41
Ексклюзив
Руслан Кошулинський
Вибори відбудуться тоді, коли президент України не оголосить продовження воєнного стану, - Руслан Кошулинський
15:39
Хезбола, Ліван
США запропонували Ізраїлю гарантії безпеки у разі повномасштабної війни з "Хезболлою", - CNN
15:24
чернівецькі десантники не дали ворогу закріпитися поблизу Вовчанська
Росія намагається вивести деякі підрозділи з-під Вовчанська, - речник ОСУВ "Хортиця"
15:23
На ТОТ окупанти примушують дітей та бюджетників до перегляду фільмів про радянську армію
15:19
крилата ракта "Калібр"
Минулої ночі росіяни вперше випустили "калібри" з Азовського моря
14:38
Ілон Маск
В Ілона Маска на початку року народилась 12-та дитина, - Bloomberg
14:33
Ексклюзив
зенітно ракетний комплекс Patriot
Ми не можемо собі дозволити відкрити наше небо: ексміністр оборони Республіки Польща Кліх пояснив, чому не можуть бути передані Україні польські Patriot
14:22
росія дипломат
США закривають російські візові центри у Вашингтоні та Нью-Йорку
14:09
Ексклюзив
Путін та Кім Чен Ин
Це все-таки витівка авантюрна: Фейгін про можливе залучення Путіним північнокорейського контингенту у війні проти України
14:03
Оновлено
дорожня пригода
У Румунії автобус з 50 українцями потрапив у ДТП: 9 постраждалих
14:03
OPINION
Віктор Каспрук
Мир по-китайськи — це потурання агресору
13:53
Вибухи у Маріуполі, дим
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: попередньо є приліт
13:43
Секс-робота
У Бельгії декриміналізували працю в секс-індустрії: тепер "дівчата за викликом" підписуватимуть трудовий договір
13:42
фейк, розсилка
У мережі шириться інформація про нібито вибух на одній з ТЕЦ Києва: у КМДА відреагували
13:35
погода
На Трійцю у Києві та по всій Україні будуть дощі з грозами: погода на 23 червня від Наталки Діденко
13:22
Франція спільно з Китаєм запустили у космос супутник SVOM для дослідження Всесвіту
13:06
афера
Працівниця столичного РАЦСу "одружила" себе зі зниклим воїном і отримала понад 1 млн грн
12:55
Партизани розвідали аеродром у Воронежі, де РФ тримає винищувачі Су-34
12:48
побиття
Пред'являли за зачіску: у Києві підлітки побили ветерана війни
12:45
Спільне комюніке Саміту миру
Барбадос і Маршалові острови приєдналися до фінального комюніке Саміту миру
12:42
Тайвань зафіксував 66 китайських винищувачів довкола острова протягом останніх двох днів
12:19
Микола Нечипоренко
На Дніпропетровщині помер рятувальник, який отримав важкі поранення під час удару РФ на початку червня
12:11
Айдос Садиков
Генпрокуратура Казахстану каже, що їм здався один з учасників скоєного в Києві замаху на опозиційного журналіста Садикова
12:11
Україна ЄС
ЄС підпише безпекову угоду з Україною вже наступного тижня, - Deutsche Welle
12:03
фейк
"Документи за підписом Зеленського не мають законної сили": ексофіцер зі США Беннет поширив новий фейк
12:02
OPINION
Віталій Гайдукевич
Скандал з Тищенком: у чому насправді проблема?
11:51
В одеському парку поліція виявила тіло чоловіка: він міг підірвати себе гранатою
11:37
Китай
Запропоновані ЄС тарифи на китайські товари не є "покаранням", - міністр економіки Німеччини
11:06
електроенергія
Відключення світла 22 червня почнеться на 2 години раніше, ніж попереджали
11:01
повістка
У "Резерв+" не буде електронних повісток без ухваленого закону, - Міноборони
11:00
електроенергія
Збільшення обсягів обмежень споживачів через нічну атаку не планується: ситуація в енергосистемі на 22 червня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV