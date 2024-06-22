Принц Вільям відсвяткував свій 42-й день народження разом із дітьми на концерті Тейлор Свіфт

Про це інформує The Sun.

Разом із принцом Вільямом на концерті були присутні його діти - 10-річний принц Джордж і дев'ятирічна принцеса Шарлотта.

Після заходу члени королівської сім'ї зробили спільне фото з самою Свіфт та її бойфрендом, гравцем в американський футбол Тревісом Келсом.

"Дякуємо Тейлор Свіфт за чудовий вечір", - написав принц Вільям на своїй сторінці в Instagram.