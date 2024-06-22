Принц Вільям відсвяткував свій 42-й день народження разом із дітьми на концерті Тейлор Свіфт
Принц Вільям разом із дітьми відсвяткував свій 42-й день народження на концерті Тейлор Свіфт на стадіоні "Вемблі" у Лондоні
Про це інформує The Sun.
Разом із принцом Вільямом на концерті були присутні його діти - 10-річний принц Джордж і дев'ятирічна принцеса Шарлотта.
Після заходу члени королівської сім'ї зробили спільне фото з самою Свіфт та її бойфрендом, гравцем в американський футбол Тревісом Келсом.
"Дякуємо Тейлор Свіфт за чудовий вечір", - написав принц Вільям на своїй сторінці в Instagram.
- 21 червня Кейт Міддлтон опублікувала нову світлину з принцом Вільямом та дітьми з нагоди його 42-го дня народження.
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