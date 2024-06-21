Кейт Міддлтон опублікувала фото принца Вільяма з дітьми до його 42-го дня народження

Про це інформує Page Six.

На фото, опублікованому у п'ятницю, 21 червня, зображений принц Вільям, який тримається за руки з 9-річною принцесою Шарлоттою і 6-річним принцом Луї під час прогулянки пляжем.

А 10-річний принц Джордж, який завершував ланцюжок, тримався за свого молодшого брата.

У Кенсінгтонському палаці підтвердили, що фотографія була зроблена Міддлтон минулого місяця в Норфолку.

"З днем народження, тату, ми всі тебе дуже любимо! Цьом", - написала Кейт Міддлтон на своїй сторінці в Instagram.