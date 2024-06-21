Кейт Міддлтон опублікувала фото принца Вільяма з дітьми до його 42-го дня народження
Кейт Міддлтон опублікувала нову світлину з принцом Вільямом та дітьми з нагоди його 42-го дня народження
Про це інформує Page Six.
На фото, опублікованому у п'ятницю, 21 червня, зображений принц Вільям, який тримається за руки з 9-річною принцесою Шарлоттою і 6-річним принцом Луї під час прогулянки пляжем.
А 10-річний принц Джордж, який завершував ланцюжок, тримався за свого молодшого брата.
У Кенсінгтонському палаці підтвердили, що фотографія була зроблена Міддлтон минулого місяця в Норфолку.
"З днем народження, тату, ми всі тебе дуже любимо! Цьом", - написала Кейт Міддлтон на своїй сторінці в Instagram.
- 15 червня принцеса Уельська Кейт Міддлтон відвідала святкування дня народження короля Чарльза III, що стало її першим публічним заходом після оголошення про виявлення у неї раку.
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