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Головна Культура Продюсер Нацвідбору Шуров пояснив, чому проти мобілізації артистів

Продюсер Нацвідбору Шуров пояснив, чому проти мобілізації артистів

1 лютого, 2024 четвер
19:20
Культура Дмитро Шуров Pianoboy

Український музикант та музичний продюсер національного відбору Євробачення-2024 Дмитро Шуров вважає, що артисти можуть принести більше користі своєю мистецькою діяльністю, аніж у війську

Про це він сказав в інтерв'ю NV.

Український музикант Дмитро Шуров, який часто відвідує українських військових на фронті, поділився, що вважає основним у таких поїздках не музику, а спілкування.

"На мою думку, головне в таких поїздках — спілкування та відчуття, що ми робимо спільну справу і є на одній хвилі. Тому що музика — теж потужна емоційна зброя і важлива підтримка для будь-якої людини. Музика — це сенси, емоції, наше майбутнє та наші мрії", - поділився він.

Шуров торкнувся і теми мобілізації. Він зазначив, що вважає, що нема єдиної хорошої та правильної відповіді на питання щодо призову і "бронювання".

"Завжди залишаться ті, хто не згоден. З одного боку, очевидно, що перемогти ми зможемо тільки ефективно та цільово використовуючи потенціал всіх громадян. Тобто з чисто менеджерської точки зору, "бронь" повинні отримувати ті люди, яких неможливо ніким замінити, звісно, артисти підходять під цей критерій. Бо це обличчя", - зауважив Шуров.

Він пояснив, що має на увазі тих артистів, які ведуть активну діяльність, гастролюють і дають благодійні концерти, акумулюючи кошти для допомоги "тим, хто її потребує, дає людям нові сенси та емоційну підтримку". Такі артисти, за словами музиканта, принесуть набагато більше ефективної користі перемозі, займаючись своєю справою, ніж в окопі чи на кухні.

"У першу чергу ті артисти, які окрім смислового навантаження ще є бізнесом, який платить податки, жодної копійки не отримували від держави і побудували свою справу та кар'єру своїми руками та ресурсами. Логіка така: держава не витрачає на них ресурс, а навпаки, діяльність цих людей є ресурсом для перемоги всіх. Але ще є інша сторона, людська, вона емоційно важка: адже всі люди для когось є незамінними, кожен тато та син, брат та онук є єдиними для їхніх близьких. Ми всі постали перед питаннями, на які важко дати незаперечну відповідь", - додав він.

Теги:
Євробачення
музика
Шоу-бізнес
мобілізація
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