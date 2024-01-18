Путініст Михалков заступився перед Кремлем за акторку з Маріуполя Горбачову, яка підтримала війну
Російський режисер Микита Михалков "особисто провів перемовини" з Кремлем, щоб Горбачовій, яку вважали антивоєнною акторкою, дозволили працювати в Росії
Про це повідомило російське видання "Дождь".
Уродженка Маріуполя, російська акторка Ірина Горбачова, яка до початку повномасштабного вторгнення була в шлюбі з українським музикантом, учасником гурту Quest Pistols Антоном Савлеповим, заявила про підтримку війни.
На початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Горбачова у своїх соцмережах публікувала дописи, в яких висловлювала співчуття та підтримку своїм друзям, які рятувалися у бомбосховищах від російських обстрілів. Тоді ж вона підтримувала українських біженців.
Така її діяльність викликала занепокоєння в Росії. Її навіть внесли до так званого "чорного списку" антивоєнних артистів, яким забороняли зніматися в Росії.
Але у нещодавньому інтервʼю Горбачова назвала себе "частиною своєї держави" та російської "системи". Вона пожалілась, що через свою позицію втратила 95% друзів, зокрема і розлучилась з Савлеповим.
Посилаючись на власні джерела, "Дождь" повідомив, що на допомогу Горбачовій прийшов путініст Микита Міхалков, який "особисто провів перемовини" з Кремлем та мінкультури, щоб їй дозволили працювати в Росії. Йому актриса знадобилася саме для зйомок фільму "Бременські музиканти".
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