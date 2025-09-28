Репер Вова зі Львова відповів, чи повернеться до України зі США й чи піде воювати

Співак підтвердив це в інтерв'ю для таблоїду Blik.

Він поділився своїми міркуваннями, чому обрав життя за кордоном, тоді як інші українці йдуть на фронт або вже віддали своє життя за країну.

"Я вважаю, що цінність людського життя є вища за все інше. Питання воювати чи ні кожен для себе вирішує сам. Низький уклін тим, хто пішов захищати українську землю в ці складні часи. Співчуття всім, хто втратив близьких", - сказав репер.

Читайте також: У ЗСУ розповіли, чим співак Козловський займався у війську

Вова також розповів про свій особистий досвід і про те, коли він прийняв рішення остаточно залишитися за кордоном.

"Що ж стосовно мене, то я зробив свій вибір ще у 2014 році. Точніше ще навіть у 2012, але виїхати вдалося в 2014. Якийсь час ми з дружиною жили на 2 країни – з 2019 по 2021. Думали, що так буде й надалі, але після початку великої війни на цих планах поставили хрест", - підсумував він.

Хто такий Вова зі Львова

Вова зі Львова — сценічний псевдонім українського репера та музичного продюсера Володимира Парфенюка. Народився 30 грудня 1983 року у Львові. Він здобув популярність на початку 2000-х завдяки своїм пісням і виступам на українській реп-сцені.

Парфенюк тоді випустив кілька успішних альбомів, серед яких "Вино. Кобіти. Патіфон", "Прекрасне інакше" та "Сексуальна", а також активно виступав на музичних каналах і фестивалях. Його творчість відзначається оригінальністю та змістовністю.

Близько 9 років тому він переїхав за кордон і зараз живе у США разом із дружиною Уляною Малиняк, яка теж співає, і вони виступають разом під дуетним сценічним ім’ям "Всюдисвоя". Подружжя виховує двох дітей: доньку Радість та сина Любчика.