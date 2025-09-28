Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Репер Вова зі Львова відповів, чи повернеться до України зі США й чи піде воювати

Репер Вова зі Львова відповів, чи повернеться до України зі США й чи піде воювати

Адріана Муллаянова
28 вересня, 2025 неділя
16:30
Культура На фото: Вова зі Львова

Популярний в минулому український репер Vova zi Lvova давно вирішив назавжди осісти в американському Лос-Анджелесі й більше ніколи не вертатися на Батьківщину. Йти захищати Україну він особисто теж не збирається

Зміст

Співак підтвердив це в інтерв'ю для таблоїду Blik.

Він поділився своїми міркуваннями, чому обрав життя за кордоном, тоді як інші українці йдуть на фронт або вже віддали своє життя за країну.

"Я вважаю, що цінність людського життя є вища за все інше. Питання воювати чи ні кожен для себе вирішує сам. Низький уклін тим, хто пішов захищати українську землю в ці складні часи. Співчуття всім, хто втратив близьких", - сказав репер.

Читайте також: У ЗСУ розповіли, чим співак Козловський займався у війську

Вова також розповів про свій особистий досвід і про те, коли він прийняв рішення остаточно залишитися за кордоном.

"Що ж стосовно мене, то я зробив свій вибір ще у 2014 році. Точніше ще навіть у 2012, але виїхати вдалося в 2014. Якийсь час ми з дружиною жили на 2 країни – з 2019 по 2021. Думали, що так буде й надалі, але після початку великої війни на цих планах поставили хрест", - підсумував він.

Хто такий Вова зі Львова

Вова зі Львова — сценічний псевдонім українського репера та музичного продюсера Володимира Парфенюка. Народився 30 грудня 1983 року у Львові. Він здобув популярність на початку 2000-х завдяки своїм пісням і виступам на українській реп-сцені.

Парфенюк тоді випустив кілька успішних альбомів, серед яких "Вино. Кобіти. Патіфон", "Прекрасне інакше" та "Сексуальна", а також активно виступав на музичних каналах і фестивалях. Його творчість відзначається оригінальністю та змістовністю.

Близько 9 років тому він переїхав за кордон і зараз живе у США разом із дружиною Уляною Малиняк, яка теж співає, і вони виступають разом під дуетним сценічним ім’ям "Всюдисвоя". Подружжя виховує двох дітей: доньку Радість та сина Любчика.

Теги:
Новини
музика
Львів
Шоу-бізнес
ЗСУ
Війна з Росією
новини діаспори
США
новини Львова
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Адріана Муллаянова
27 вересня, 2025 субота
Трамп скеровує війська до Портленда: яка причина
Автор Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Автор Марія Науменко
28 вересня, 2025 неділя
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 28 вересня: у Києві 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка, у Запоріжжі - 34 поранених
Київ
+10.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
28 вересня
18:00
OPINION
Справа Саркозі та "лівійські мільйони"
17:54
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
У порівнянні з тим, де був я, це курорт, - журналіст Хилюк про умови для полонених росіян
17:49
Данія
Повітряний простір Данії закриють для всіх цивільних дронів
17:30
Інтерв’ю
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко: Трамп не усвідомлює, що ця війна може привести або до Третьої світової, або до ядерного Армагеддону
17:28
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Колос" програв "Металісту 1925", двобій "ЛНЗ Черкаси" з "Кривбасом" завершився нічиєю: результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
17:17
Малий ракетний катер "Вышний Волочёк"
Ракетний корабель РФ "Вишній Волочек" врізався у танкер, рятуючись від українських дронів в Азовському морі
16:59
Павло Дуров
Дуров: за запитом Молдови ми видаляли окремі Тelegram-канали, але не усі, про які нас спросили
16:02
OPINION
Вето Угорщини: чи у всьому винен Орбан?
15:54
Дружина Монатіка показала одразу трьох синів, які помітно підросли
15:24
Ексклюзив
Журналіст Дмитро Хилюк повернуся до України після трьох з половиною років полону
"Досі сидять у тюрмі": журналіст Хилюк про тих, хто погодився отримати паспорт РФ в полоні
15:08
Ексклюзив
Депутат Київради Бондаренко відреагував на ініціативу "Слуги народу" відсторонити Кличка з посади мера Києва
15:07
троє чоловіків транслювали своє проникнення в пряму трансляцію на веб-сайті для обміну відео
Трьох українських "сталкерів" ззарештовано у Японії: чому це сталося
15:01
Селена Гомес вийшла заміж за музичного продюсера Бенні Бланко: на весіллі були присутні Тейлор Свіфт та Стів Мартін
14:43
"Комбайни у холосту ганяємо". Через посуху на Криворіжчині мають найгірший за 30 років врожай соняшника
14:27
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну "шахедами" вдень 28 вересня: рух дронів
14:11
Обстріл Куп'янська
Куп’янськ закрили на в’їзд для всіх, окрім військових
14:09
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 28 вересня: у Києві 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка, у Запоріжжі - 34 поранених
14:02
OPINION
Як зберегти науку в Україні: Національна академія наук  перед вибором
13:50
Патріарх РПЦ Кирил
Платила священникам за створення тг-каналів про "традиційні цінності": РФ використовує православну церкву, аби вплинути на парламентські вибори в Молдові
13:22
Додон та Путін
Вибори у Молдові: лідер прокремлівського блоку Додон закликав прибічників комуністів та соціалістів вийти завтра до парламенту аби "захистити перемогу"
13:20
Ексклюзив
Атака на Київ - спроба Путіна відповісти Трампу, що РФ не "паперовий тигр", - політолог Фесенко
13:09
Огляд
світ, міжнародний огляд
Зеленський заявив про підготовку "мегаугоди" зі США щодо зброї, а Лавров обіцяє Заходу відповідь на "будь-яку агресію" проти РФ. Акценти світових ЗМІ 28 вересня
12:46
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Рівень СЗЧ в російській армії значно вищий, ніж в ЗСУ, там активно діють загороджувальні загони, - Андрющенко
12:40
Збитий безпілотник
Велика Британія долучиться до розбудови "стіни з дронів" для захисту Європи від Росії
12:17
Інтерв’ю
Пьотр Кашувара
"Раніше я вірив, що на Донбасі воюють росіян з росіянами", - засновник антипропагандистського польського медіа Пьотр Кашувара
12:04
OPINION
Нічний терор Росії: акт не сили, а імпотенції
11:53
Зеленський
Звірячі удари, що тривали понад 12 годин: Зеленський після атаки РФ в ніч на 28 вересня закликав світ припинити імпорт російських газу й нафти
11:13
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 611 з 643 ворожих повітряних цілей
10:47
Молдова
У Молдові стартувало голосування на парламентських виборах
10:00
OPINION
Чи все так сумно на виборах у Молдові
08:22
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала винищувачі через нічну атаку РФ по Україні
08:05
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 173 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Тактика "тисячі порізів": окупанти переносять атаки на нові напрямки після провалів на Донеччині
07:58
Огляд
Дмитро Павличко
"Два кольори мої, два кольори": 96 років тому народився корифей Дмитро Павличко
07:35
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 7 танків, 45 артсистем та 1110 військових
07:30
Огляд
кінотеатр
Кінотеатри під загрозою закриття: чи справді Netflix хоче купити Warner Bros. Пояснюємо
07:00
Ексклюзив
Хвилина мовчання на Хрещатику
Ритуал пам'яті чи примус: чому хвилина мовчання в Україні викликає дискусії
00:30
Чеський генерал Роман Гітха з президентом Петером Павелом
У Чехії напали з ножем на бригадного генерала Гітьху, відповідального за розвідку та впровадження у військо дронів
00:15
Віктор Орбан
Орбан поскаржився на "переслідування" з боку Зеленського
2025, субота
27 вересня
23:26
НАТО
НАТО після інцидентів з дронами в Данії посилює свою присутність у Балтії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV