Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
У ЗСУ розповіли, чим співак Козловський займався у війську

У ЗСУ розповіли, чим співак Козловський займався у війську

Катерина Ганжа
27 вересня, 2025 субота
14:05
Культура

Український співак Віталій Козловський у травні 2024 року був переведений до 22 окремої механізованої бригади (військова частина А4718) на посаду солдата резерву. Фактично він прослужив там менше місяця і був звільнений у запас

Зміст

Про це повідомляє hromadske із посиланням на відповідь управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ.

"Козловський Віталій Віталійович був призначений наказом начальника Генерального штабу Збройних сил України (по особовому складу) від 23 травня 2024 року на посаду солдата резерву 3 запасного взводу 90 запасної роти військової частини А4718. До військової частини прибув із Національного президентського оркестру, місто Київ, справи та посаду прийняв 17 червня 2024 року", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що до його обов’язків як солдата резерву входили регулярні навчальні збори, аби в разі загострення ситуації швидко замінити військовослужбовців на передовій або поповнити втрати. Окрім того, Козловський проводив концерти в підрозділах для "підняття морально-психологічного стану та бойового духу військовослужбовців". Проте, як зазначають у Сухопутних військах,  "безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, він не брав". 

Вже 28 червня 2024 року він був звільнений наказом командира: "Звільнений у запас через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу), а саме: необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи. Справи та посаду здав".

Читайте також: У пресслужбі "Океану Ельзи" прокоментували інформацію про "демобілізацію" Вакарчука

В останньому інтерв’ю Віталій Козловський розповідав про свою службу, яка розпочиналася з Нацгвардії, куди він пішов добровольцем. У 2023-му він був переведений до Національного президентського оркестру, де, за його словами, "була найстрашніша дідівщина". З весни 2024-го його перевели до 22 ОМБР. 

За словами співака, він проходив службу на Сумщині, а нині з побратимом займається патронатною службою, допомогою сім’ям загиблих і безвісти зниклих воїнів та зборами для їхньої бригади. На уточнювальне запитання ведучої Марічки Падалко, чи це означає, що "він відряджений для цього своїми командирами", артист відповів: "Можна так сказати".

У ЗСУ ж зазначили: "Патронатну службу після звільнення відносно військової частини А4718 Віталій Козловський не здійснює і не був виведеним у розпорядження". 

Що каже пресслужба Козловського? 

У пресслужбі Козловського відповіли, що вся інформація, озвучена в інтерв’ю, є актуальною. Останнім місцем його служби була 22 ОМБр, а зараз він на військовій службі дійсно не перебуває. Патронатною ж службою Віталій Козловський займається не у складі бригади, а від благодійного фонду, під назвою "Патронатна служба "Промінь допомоги"" 22 ОМБр. 

"Окрім активної роботи з підтримки військових потреб, ще одним напрямом діяльності Віталія є патронатна служба – "Промінь допомоги" 22 ОМБр", - кажуть у пресслужбі Козловського.

Автори зазначають, що коментаря самого співака, зокрема щодо обставин звільнення, отримати не вдалось.

  • У жовтні 2024 року український музикант та військовослужбовець Віталій Козловський поділився, що перевівся до 22-ї окремої механізованої бригади, яка брала участь у боях за Часів Яр та увійшла у Курськ.
