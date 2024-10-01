"Публічність - мій інструмент": Козловський розповів, де зараз служить та чим займається у війську
Український музикант та військовослужбовець Віталій Козловський поділився, що перевівся до 22-ї окремої механізованої бригади, яка брала участь у боях за Часів Яр та увійшла у Курськ
Про це він розповів в instagram.
39-річний український співак Віталій Козловський, який з літа 2023 року долучився до війська, разом з побратимами записав відео, яким оголосив про збір на дрони. У День захисників і захисниць Козловський відкрив збір на 1 млн грн на FPV-дрони для 22-ї ОМБ.
"Навесні мене перевели до 22-ї окремої механізованої бригади. Це сильна бойова бригада: бої за Кліщіївку, Андріївку, Часів Яр. А ще на її плечах дуже ризикована і складна операція - бригада стала однією з перших, хто увійшов у Курськ", - поділився військовий.
Козловський уточнив, що наразі командування доручило йому дві задачі. Перша полягає у забезпеченні бригади усім необхідним для виконання бойових завдань: FPV-дрони, пікапи, РЕБи. Тому він і створив це відео.
"Друга моя задача - патронат. Іншими словами закриття потреб родин загиблих і безвісти зниклих воїнів. Моя публічність - це наразі мій інструмент", - зауважив артист.
Він закликав усіх долучатися до збору, адже дрони - це "життя наших пацанів".
Наприкінці листопада Козловський вразив розповіддю про те, як вони з побратимами ледь не загинули. У той день вони відчули смерть. Їхні позиції 2,5 години крили снарядами. Він показав уламки касетних боєприпасів.
13 червня минулого року Віталій Козловський показав фото з військкомату. Він отримав повістку, а представниця артиста уточнила, що співаку вручили мобілізаційне розпорядження з направленням до військової частини. Уже за тиждень музикант показався у військовій формі та з бойовою зброєю і розповів, як утилізовуватиме ворога. Побратими змінили зовнішність артисту, збривши йому бороду.
Наприкінці листопада Козловський вразив розповіддю про те, як вони з побратимами ледь не загинули. У той день вони відчули смерть. Їхні позиції 2,5 години крили снарядами. Він показав уламки касетних боєприпасів.
У жовтні стало відомо, що Козловський пішов з Нацгвардії та перейшов на службу до ЗСУ.
Наприкінці березня Козловський випустив кліп, у якому показав свою вагітну дружину, а у квітні розповів, що вони з дружиною Юлією 25 лютого стали батьками.
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