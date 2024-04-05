Віталій Козловський уперше став батьком і розповів, як назвали сина

Про це він розповів в інтервʼю Раміні Есхакзай.

Український артист Віталій Козловський, який нині служить у Збройних Силах України, поділився новиною, що вони з дружиною Юлією 25 лютого стали батьками.

"Він зʼявився в дуже потрібний час", - розповів музикант, який раніше зізнавався, що тривалий час дружина не могла завагітніти.

Хлопчик народився у Києві, його назвали Оскаром.

"Нещодавно Україна отримала "Оскар", і ім'я мого сина було на вустах мільйонів людей. Це наша нагорода. Я колись давно був у гостях в Італії у мами, і там одна українка назвала свого синочка Оскаром. Я людина, яка співає, я сприймаю фонетикою. Наскільки це слово красиве. Це ім'я означає "божественний", і мені це запало в душу, бо я його раніше асоціював з нагородою в Голлівуді, а тут відзначив, що це дуже гарне ім'я", - пояснив Козловський.

Він був присутній на пологах разом з дружиною Юлією Бакуменко. Музикант поділився, що цей досвід змінив його і не вплинув негативно на інтимні стосунки.

"Юля наполягала. Я скажу, і це буде меседжем всім чоловікам, які вагаються чи не хочуть бути на пологах. Я зрозумів, що це дуже важливо. Сьогодні я безмірно кохаю її, і дуже вдячний за те, що їй довелося пройти і прошу вибачити, що був завжди холериком у наших відносинах, десь егоїстичним. Я пишаюся своєю дружиною, пишаюся, що вона цьому світу подарувала такого красивого, доброго і, сподіваюся, талановитого хлопчика. Дуже важливо мені було бути на цих пологах і на власні очі побачити цей процес", - додав Козловськи й.

Він поділився, що після народження сина відчув себе найщасливішою людиною.

"Я зрозумів, що найщасливіша людина у світі, тому що маю змогу бути живим, здоровим та відчути нове життя. Це велике чудо, щастя. Я зараз живу цим - простими речами. Я раніше жив сценою - була головніша за всіх музика. Тепер, якщо робити цю музику, тільки натхненну синочком", - підсумував Козловський.

Наприкінці березня Козловський випустив кліп, у якому показав свою вагітну дружину.

У свій день народження Козловський повідомив, що одружився.

Наприкінці листопада Козловський вразив розповіддю про те, як вони з побратимами ледь не загинули. У той день вони відчули смерть. Їхні позиції 2,5 години крили снарядами. Він показав уламки касетних боєприпасів.

У жовтні стало відомо, що Козловський пішов з Нацгвардії і перейшов на службу до ЗСУ.