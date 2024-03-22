Козловський випустив кліп на пісню "Рубіж", у якому показав свою вагітну дружину

Премʼєра відбулася на YouTube.

Український музикант та військовослужбовець ЗСУ Віталій Козловський, який на початку березня оголосив, що нещодавно офіційно одружився, у новому кліпі показав свою вагітну дружину.

Відео на пісню "Рубіж" стало першою роботою, створеною артистом після того, як у червні 2023-го Козловський мобілізувався і взяв до рук зброю.

"Назва "Рубіж" є символічною, оскільки уособлює собою і межу між цивільним та військовим життям, і зміни в особистому житті Віталія. А ще саме таку назву носить бригада швидкого реагування НГУ, до якої його було мобілізовано минулого року", - зазначається в описі.

У кліпі Козловський на очах глядачів перетворюється на людину похилого віку. Творці відеороботи пояснюють: це алегорія часу, який війна безжально краде у всіх нас, відбираючи молодість та ресурси.

"Єдине, що війна не може в нас забрати - це віра, любов до рідних, бажання жити і продовжувати свій рід. Якщо в цивільному житті ти живеш планами, періодами, очікуваннями, спогадами, то на війні твоє життя - це секунди. Ти не знаєш, чи настане завтра і саме це відчуття робить неоціненною кожну мить", - наголошує музикант.

Ця пісня символічно потрапила до артиста минулого літа, в ті дні, коли він вже був мобілізований. Він записав її за день до поїздки на Донбас, де служив в артилерії. Можливість відзняти відео з’явилась лише зараз, коли Віталія перевели служити в Київ.

У свій день народження Козловський повідомив, що одружився.

Наприкінці листопада Козловський вразив розповіддю про те, як вони з побратимами ледь не загинули. У той день вони відчули смерть. Їхні позиції 2,5 години крили снарядами. Він показав уламки касетних боєприпасів.

У жовтні стало відомо, що Козловський пішов з Нацгвардії і перейшов на службу до ЗСУ.