Козловський випустив кліп на пісню "Рубіж", у якому показав свою вагітну дружину
Український музикант та військовослужбовець Віталій Козловський презентував кліп "Рубіж", що став першою відеороботою, створеною після того, як він став до лав ЗСУ
Премʼєра відбулася на YouTube.
Український музикант та військовослужбовець ЗСУ Віталій Козловський, який на початку березня оголосив, що нещодавно офіційно одружився, у новому кліпі показав свою вагітну дружину.
Відео на пісню "Рубіж" стало першою роботою, створеною артистом після того, як у червні 2023-го Козловський мобілізувався і взяв до рук зброю.
"Назва "Рубіж" є символічною, оскільки уособлює собою і межу між цивільним та військовим життям, і зміни в особистому житті Віталія. А ще саме таку назву носить бригада швидкого реагування НГУ, до якої його було мобілізовано минулого року", - зазначається в описі.
У кліпі Козловський на очах глядачів перетворюється на людину похилого віку. Творці відеороботи пояснюють: це алегорія часу, який війна безжально краде у всіх нас, відбираючи молодість та ресурси.
"Єдине, що війна не може в нас забрати - це віра, любов до рідних, бажання жити і продовжувати свій рід. Якщо в цивільному житті ти живеш планами, періодами, очікуваннями, спогадами, то на війні твоє життя - це секунди. Ти не знаєш, чи настане завтра і саме це відчуття робить неоціненною кожну мить", - наголошує музикант.
Ця пісня символічно потрапила до артиста минулого літа, в ті дні, коли він вже був мобілізований. Він записав її за день до поїздки на Донбас, де служив в артилерії. Можливість відзняти відео з’явилась лише зараз, коли Віталія перевели служити в Київ.
У свій день народження Козловський повідомив, що одружився.
Наприкінці листопада Козловський вразив розповіддю про те, як вони з побратимами ледь не загинули. У той день вони відчули смерть. Їхні позиції 2,5 години крили снарядами. Він показав уламки касетних боєприпасів.
У жовтні стало відомо, що Козловський пішов з Нацгвардії і перейшов на службу до ЗСУ.
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