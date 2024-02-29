Репера Snoop Dogg помітили у прикрасі Peace for Ukraine Necklace на підтримку України
Американський репер та продюсер Келвін Бродус, більш відомий як Snoop Dogg, носить підвіску у вигляді соняшника з блакитною пелюсткою
На це звернув увагу портал rap.ua.
Американський репер, продюсер і актор Келвін Бродус, більш знаний як Snoop Dogg, часто доповнює свій образ підвіскою Peace for Ukraine Necklace. Прикрасу можна помітити на музикантові у поєднанні з різним одягом.
Peace for Ukraine Necklace виконана у формі жовтого соняшника, одна з пелюсток якого забарвлена у блакитний. У центрі квітки розміщений міжнародний символ миру.
Фото: Instagram King Ice
Peace for Ukraine Necklace розробив український 3D-дизайнер Андрій Хромченко спільно з каліфорнійським брендом King Ice. Вартість такої прикраси складає 5795 грн.
Фото: kingice.com
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