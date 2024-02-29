Репера Snoop Dogg помітили у прикрасі Peace for Ukraine Necklace на підтримку України

На це звернув увагу портал rap.ua.

Американський репер, продюсер і актор Келвін Бродус, більш знаний як Snoop Dogg, часто доповнює свій образ підвіскою Peace for Ukraine Necklace. Прикрасу можна помітити на музикантові у поєднанні з різним одягом.

Peace for Ukraine Necklace виконана у формі жовтого соняшника, одна з пелюсток якого забарвлена у блакитний. У центрі квітки розміщений міжнародний символ миру.

Фото: Instagram King Ice

Peace for Ukraine Necklace розробив український 3D-дизайнер Андрій Хромченко спільно з каліфорнійським брендом King Ice. Вартість такої прикраси складає 5795 грн.

Фото: kingice.com



