Реперка Меган Ті Сталліон виступила на передвиборчому мітингу Камали Гарріс з нецензурним хітом

Про це пише New York Post.

Зірка хіп-хопу Меган Ті Сталліон вийшла на сцену Конвокаційного центру штату Джорджія в синьому костюмі з краваткою перед аудиторією на 10 тис. людей і виконала свій хіт Savage, який отримав премію "Ґреммі". У тексті пісні, яка була випущена у 2020 році, Меган вихваляється тим, яка вона "сука".

"Я та с*ка (так)

Була тією с*кою, все ще є тією с*кою (ах)

Назавжди залишуся цією с*кою

Так (ага, ха)", - співає Меган Ті Сталліон.

Інші рядки пісні містять лайливі слова на позначення афроамериканців. Виступ Меган Ті Сталліон відбувся перед тим, як на сцену вийшла Гарріс.

Трохи більше ніж через тиждень після того, як 59-річна Гарріс офіційно оголосила про свою кандидатуру, вона сказала своїм прихильникам, що вона є аутсайдеркою в перегонах, і назвала колишнього президента Дональда Трампа "хижаком".

Подія у вівторок стала лише другою передвиборчою акцією Гарріс після того, як вона стала ймовірною кандидаткою від Демократичної партії, коли 81-річний президент Байден відмовився від участі в перегонах.



22 липня віцепрезидентка Камала Гарріс, уперше прибувши до передвиборчого штабу, зʼявилася під пісню Бейонсе Freedom. Співачка дозволила їй використовувати свій хіт під час всієї кампанії