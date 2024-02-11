Режисер "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США
Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за видатні режисерські досягнення в документальному кіно
Про це йдеться на офіційному сайті DGA Awards.
Церемонія DGA Awards відбулась у ніч на 11 лютого у Лос-Анджелесі.
Разом із Мстиславом Черновим за цю премію змагалися режисери Крістофер Шарп і Мозес Бвайо зі стрічкою "Бобі Вайн: народний президент", Мадлен Ґевін зі стрічкою "За межами утопії", Девіс Ґуґґенгейм із фільмом "Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" та Д. Сміт із фільмом "Місто Кокомо".
Премія Гільдії режисерів США - одна із профільних кінопремій, що визначає потенційних лідерів відомої кінопремії "Оскар", церемонія нагородження якою відбудеться 11 березня в Лос-Анджелесі.
У своїй промові після нагородження Чернов згадав про щоденні атаки Росії по Україні та, зокрема, про обстріл його рідного міста Харків 9 лютого.
"Семеро людей були вбиті, серед яких троє дітей. Тому це сумний день. Я сповна усвідомлюю силу кіно, стоячи тут і дивлячись на вас. Тому що коли ці діти, ці люди намагаються втекти від обстрілів в укриття, щоб упоратися зі страхом, вони дивляться фільми, - наголосив режисер. - Кіно допомагає всім нам впоратися з цим інколи нестерпним світом, несправедливим світом і дає нам надію зупинити все погане і йти назустріч кращому майбутньому".
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Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова номінований на "Оскар-2024" в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".
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