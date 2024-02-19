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Режисер Ахтем Сеїтаблаєв та поетеса Тетяна Власна розігрують особисту зустріч за донат на ЗСУ

19 лютого, 2024 понедiлок
13:22
Культура На фото: Ахтем Сеїтаблаєв та Тетяна Власна

Режисер Ахтем Сеїтаблаєв та поетеса Тетяна Власна для збору письменника та волонтера Андрія Любка на автівку для ЗСУ розігрують зустріч з ними

Про це Тетяна Власна повідомила в Instagram.

Український актор кримськотатарського походження, режисер фільмів "Хайтарма" та "Кіборги" Ахтем Сеїтаблаєв та співачка і поетеса Тетяна Власна долучились до збору на автомобіль для військових. Вони розігрують можливість зустрітися з ними на каву, познайомитися та поспілкуватися.

"У межах проєкту "Тет-а-тет у Книгарні" ми з "Книгарнею "Є" і нашими чудовими гостями збираємо кошти на авто для ЗСУ. Залишилось зовсім небагато. І щоб дозбирати цю суму, оголошуємо тут благодійний онлайн-розіграш. Лот – кава зі мною та Ахтемом Сеїтаблаєвим", - поділилась Власна.

Вона уточнила, що зустріч з переможцем пройде у Києві або ж у іншому місті, але лише коли вони з Сеїтаблаєвим приїдуть туди зі своїм проєктом "Багато війни. Багато любові".

"Словом, хто давно хотів зустрітися з Ахтемом, або зі мною, або з нами двома – долучайтесь до розіграшу. Завдяки вам ми зможемо закрити збір на автівку для ЗСУ і передамо ці кошти письменнику та волонтеру Андрію Любці", - написала Тетяна.

Для участі в розіграші потрібно зробити донат від 200 грн. Переможця визначать за допомогою генератора випадкових чисел об 11:00 у четвер 22 лютого.

Теги:
військові
ЗСУ
Ахтем Сеітаблаєв
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