Режисер Ахтем Сеїтаблаєв та поетеса Тетяна Власна розігрують особисту зустріч за донат на ЗСУ
Режисер Ахтем Сеїтаблаєв та поетеса Тетяна Власна для збору письменника та волонтера Андрія Любка на автівку для ЗСУ розігрують зустріч з ними
Про це Тетяна Власна повідомила в Instagram.
Український актор кримськотатарського походження, режисер фільмів "Хайтарма" та "Кіборги" Ахтем Сеїтаблаєв та співачка і поетеса Тетяна Власна долучились до збору на автомобіль для військових. Вони розігрують можливість зустрітися з ними на каву, познайомитися та поспілкуватися.
"У межах проєкту "Тет-а-тет у Книгарні" ми з "Книгарнею "Є" і нашими чудовими гостями збираємо кошти на авто для ЗСУ. Залишилось зовсім небагато. І щоб дозбирати цю суму, оголошуємо тут благодійний онлайн-розіграш. Лот – кава зі мною та Ахтемом Сеїтаблаєвим", - поділилась Власна.
Вона уточнила, що зустріч з переможцем пройде у Києві або ж у іншому місті, але лише коли вони з Сеїтаблаєвим приїдуть туди зі своїм проєктом "Багато війни. Багато любові".
"Словом, хто давно хотів зустрітися з Ахтемом, або зі мною, або з нами двома – долучайтесь до розіграшу. Завдяки вам ми зможемо закрити збір на автівку для ЗСУ і передамо ці кошти письменнику та волонтеру Андрію Любці", - написала Тетяна.
Для участі в розіграші потрібно зробити донат від 200 грн. Переможця визначать за допомогою генератора випадкових чисел об 11:00 у четвер 22 лютого.
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