РФ пошкодила головний театр Херсонщини, обстрілявши облцентр
Окупанти при обстрілі Херсона пошкодили обласний академічний музично-драматичний театр імені Миколи Куліша, що є головною театральною сценою Херсонщини
Про це повідомляють у пресслужбі міністерства культури та інформаційної політики України.
У ніч проти 14 лютого російська злочинна армія обстріляла житлові квартали Херсона. Херсонський обласний театр імені Миколи Куліша став жертвою ворожих обстрілів.
"Цей театр - один з найбільших на півдні України та головна театральна сцена Херсонської області. Майже відразу після звільнення міста з окупації директор театру Олександр Книга відновив роботу в безпечному підвальному приміщенні – арт хабі в укритті", - наголосили в МКІП.
Зазначається, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу Росії значної шкоди зазнали житлові квартали міста, а також було вибито 36 вікон у Херсонському обласному музично-драматичному театрі.
"Черговий злочин країни терориста не тільки проти людей, але і проти культури нашої країни. Це злочини, на які не можна закривати очі та не можна забути", - додали у Мінкультури.
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- США повернули Україні культурні цінності, викрадені російськими військами з тимчасово окупованих територій.
- Офіс генерального прокурора України планує розслідувати злочини росіян проти культурної спадщини, використовуючи досвід ФБР.
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