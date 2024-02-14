РФ пошкодила головний театр Херсонщини, обстрілявши облцентр

Про це повідомляють у пресслужбі міністерства культури та інформаційної політики України.

У ніч проти 14 лютого російська злочинна армія обстріляла житлові квартали Херсона. Херсонський обласний театр імені Миколи Куліша став жертвою ворожих обстрілів.

"Цей театр - один з найбільших на півдні України та головна театральна сцена Херсонської області. Майже відразу після звільнення міста з окупації директор театру Олександр Книга відновив роботу в безпечному підвальному приміщенні – арт хабі в укритті", - наголосили в МКІП.

Зазначається, що внаслідок сьогоднішнього обстрілу Росії значної шкоди зазнали житлові квартали міста, а також було вибито 36 вікон у Херсонському обласному музично-драматичному театрі.

"Черговий злочин країни терориста не тільки проти людей, але і проти культури нашої країни. Це злочини, на які не можна закривати очі та не можна забути", - додали у Мінкультури.