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Україна використає досвід ФБР у розслідуванні злочинів РФ проти культурної спадщини

27 вересня, 2023 середа
09:27
Культура ФБР

Офіс генерального прокурора України буде розслідувати російські злочини проти культурної спадщини використовуючи досвід ФБР Сполучених Штатів Америки

Про це інформує генеральний прокурор Андрій Костін.

"Російська агресія завдала безпрецедентної шкоди культурній спадщині України. На тимчасово окупованих територіях тривають мародерство та незаконне вивезення культурних цінностей. Масштаби цих злочинів вимагають рішучої та злагодженої реакції", - йдеться в заяві головного законного представника обвинувачення.

Костін наголосив, що станом на 26 вересня в Україні понад 600 історичних пам'яток було пошкоджено або зруйновано російськими військами.

Водночас Федеральне бюро розслідувань агентства міністерства юстиції США має унікальний досвід у питаннях протидії злочинам проти культурної спадщини.

"Обговорили поглиблення нашої співпраці у цій сфері, зокрема, використання механізмів міжнародного співробітництва для розшуку та повернення незаконно вивезених українських культурних цінностей, а також створення реєстру викрадених об'єктів", - сказав він у Вашингтоні під час зустрічі з ФБР.

Генпрокурор підсумував, що лише після завершення бойових дій Україна зможе повною мірою оцінити збитки, завдані культурній спадщині: "Але ми вже зараз активізуємо наші зусилля, спрямовані на притягнення до відповідальності за всі злочини проти українців та української культури".

Що відомо про викрадення та знищення Росією українських культурних цінностей 

22 травня росіяни наказали колаборантам у Запорізькій області вивезти найбільш цінні експонати з Бердянського художнього музею ім. Ісаака Бродського. 

"Доручено в першу чергу вивозити найбільш цінні експонати – картини відомих художників Айвазовського, Бєнуа та інших", - розповіли в ЦНС.

27 червня Херсонський художній музей ідентифікував по зроблених у сімферопольському Центральному музеї Тавриди світлинах 50 вкрадених росіянами експонатів. Зокрема серед останніх ідентифікованих робіт стала картина херсонського графіка та живописця Владлена Ваганова "Лісова пісня". 

5 липня стало відомо, що окупаційна адміністрація Севастополя готує документи на вивезення понад 300 тис. експонатів з музею-заповідника “Херсонес Таврійський" для нібито реставрації. 

Кому планується передавати фонди поки невідомо, але відомо, що це за межами півострова. При цьому варто зазначити, що на кінець 2014-го в фондах всього зберігалося близько 500 тис. одиниць зберігання (основний і допоміжний фонд), з них 300 тис. – це весь основний фонд.

В онлайн-колекціях Ермітажу та Державного історичного музею Росії виявили 110 тис. археологічних знахідок, які в різні історичні періоди було вивезено з території сучасної України. Серед них щонайменше 5% золотих експонатів - понад 5000 археологічних знахідок. Здебільшого пам'ятки вивезли у Росію ще до проголошення Незалежності, хоча є й винятки. 

22 вересня президенту України Володимиру Зеленському у Вашингтоні під час церемонії повернули культурні цінності, викрадені російськими військами з тимчасово окупованих територій.  

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Кримінал
Україна
Війна з Росією
Офіс генпрокурора
Андрій Костін
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