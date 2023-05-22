Росіяни вивозять експонати з художнього музею в тимчасово окупованому Бердянську
Росіяни наказали своїм посіпакам у Запорізькій області вивезти найбільш цінні експонати з Бердянського художнього музею ім. Ісаака Бродського
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Колаборанти, яких окупаційна адміністрація призначила керівниками музею, нещодавно їздили до окупованого Криму, начебто для обміну досвідом. Однак за нашою інформацією, насправді колаборанти в Криму отримали інструкції щодо того, як саме організовувати розграбування культурних цінностей", - ідеться в повідомленні.
"Доручено в першу чергу вивозити найбільш цінні експонати – картини відомих художників Айвазовського, Бєнуа та інших", - додали в ЦНС.
- Окупанти також вивозять із Запорізької області обладнання та техніку з медзакладів і держустанов.
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