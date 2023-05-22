Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Колаборанти, яких окупаційна адміністрація призначила керівниками музею, нещодавно їздили до окупованого Криму, начебто для обміну досвідом. Однак за нашою інформацією, насправді колаборанти в Криму отримали інструкції щодо того, як саме організовувати розграбування культурних цінностей", - ідеться в повідомленні.

"Доручено в першу чергу вивозити найбільш цінні експонати – картини відомих художників Айвазовського, Бєнуа та інших", - додали в ЦНС.