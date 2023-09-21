У двох російських музеях зберігається 110 тис. археологічних знахідок з України - повернути їх неможливо

Здебільшого пам'ятки вивезли у Росію ще до проголошення Незалежності, хоча є й винятки - йдеться у новому масштабному дослідженні "Украдені скарби" видання Texty.org.ua.

Це перша спроба осягнути масштаби вивезених з України до Росії історичних цінностей. Також перша спроба систематизувати вивезене за археологічними пам'ятками та історичними епохами.

Результат дослідження дозволяє побачити, що до російських музеїв потрапило багато цінних знахідок скіфських, слов'янських та давньоруських часів, які були виявлені у Криму, на Київщині, Полтавщині, Катеринославщині, Чернігівщині та інших регіонах України.

Більшість артефактів - це частини давньої кераміки, знарядь праці тощо. Є і справжні неоціненні коштовності з золота та дорогоцінних каменів. Але усі знахідки є історичною спадщиною і становлять наукову цінність для історії України, яку намагається присвоїти Росія.

110 тис. - далеко не вичерпний перелік українських археологічних знахідок що зберігаються у двох найбільших російських музеях - Ермітажі та Державному історичному музеї.

По-перше, в онлайн-каталогах викладено не всі наявні музейні предмети. По-друге, російські музейники намагаються приховати найцінніші, придумуючи різні трюки в описах. Тому ця кількість - лише стартова точка для подальших досліджень.

"Повернути до України згадані у цьому матеріалі експонати - юридично неможливо. Справа в тому, що на момент вивезення Україна була в складі Російської Імперії", - пояснює науковець Денис Яшний, який виступив експертом у цьому матеріалі.

Серед найцінніших українських знахідок, які привласнила Росія, згадано знахідки зі скіфських курганів (Лита могила, Вітова могила, Огуз, Куль-Оба, Солоха, Чортомлик), античних міст у Криму (Херсонесу Таврійського, Німфея, Пантікапея).