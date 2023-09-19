Окупанти зруйнували в Україні понад 220 бібліотек і пошкодили близько 400, – Мінкульт

Про це повідомив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, передає пресслужба відомства.

"Програма звільнення книжкових полиць від ворожої літератури чи не найважливіша в контексті культурної деокупації. Так само важливою є програма розширення сфер використання української мови, програма залучення до читання дітей і дорослих, а також відновлення бібліотек на деокупованих територіях", - сказав чиновник.

За його словами, важливим завданням на майбутнє є модернізація бібліотек у потужні багатофункціональні культурно-інформаційні центри.

Карандєєв також наголосив на тому, що для стимулювання інтересу до читання і підтримки бібліотек наступного року в Україні будуть реалізовані нові програми підтримки книговидавничої справи та читання. Вони передбачають надання адресної грошової допомоги для придбання книг і державних субсидій розповсюджувачам видавничої продукції.