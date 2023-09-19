Окупанти зруйнували в Україні понад 220 бібліотек і пошкодили близько 400, – Мінкульт
Російські окупанти зруйнували в Україні понад 220 бібліотек і пошкодили близько 400. Орієнтовний обсяг втрат бібліотечного фонду – понад 187 млн примірників
Про це повідомив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, передає пресслужба відомства.
"Програма звільнення книжкових полиць від ворожої літератури чи не найважливіша в контексті культурної деокупації. Так само важливою є програма розширення сфер використання української мови, програма залучення до читання дітей і дорослих, а також відновлення бібліотек на деокупованих територіях", - сказав чиновник.
За його словами, важливим завданням на майбутнє є модернізація бібліотек у потужні багатофункціональні культурно-інформаційні центри.
Карандєєв також наголосив на тому, що для стимулювання інтересу до читання і підтримки бібліотек наступного року в Україні будуть реалізовані нові програми підтримки книговидавничої справи та читання. Вони передбачають надання адресної грошової допомоги для придбання книг і державних субсидій розповсюджувачам видавничої продукції.
- Напередодні першого вересня окупанти завезли на Херсонщину 7 тонн пропагандистських "підручників". Росіяни активно нищать українські книжки, аби потім замінити їх на свої.
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