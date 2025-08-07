Рідкісне перше видання "Гобіта", випадково знайдене під час прибирання будинку, продали за $57,7 тис.

Про це пише The Guardian.

Під час прибирання будинку напередодні продажу в Брістолі на полиці книжкової шафи виявили роман без обкладинки Джона Толкіна "Гобіт". Примірник був виданий у 1937 році — саме тоді твір Толкіна був надрукований уперше. За даними аукціонного дому Auctioneum, вважається, що збереглося лише кілька сотень з цього накладу.

Учасники торгів з усього світу підняли ціну більш ніж у чотири рази, порівняно з тим, чого очікував аукціонний дім.

"Це чудовий результат для дуже особливої книги. Ніхто не знав, що вона там є. Це була просто звичайна книжкова шафа. На перший погляд, це був явно ранній "Гобіт", тому я просто витягнула його та почала гортати, навіть не сподіваючись, що це буде справжнє перше видання", - зазначила спеціалістка з рідкісних книг Auctioneum Кейтлін Райлі.

Книга була придбана приватним колекціонером у Великій Британії за $57,7 тис. Вона є однією з 1500 оригінальних примірників фентезійного роману, опублікованих у 1937 році. З них, за даними аукціонного дому Auctioneum, який виявив роман, вважається, що збереглося лише кілька сотень.

Примірник оправлений у світло-зелену тканину та містить чорно-білі ілюстрації Толкіна, який створив свій всесвіт Середзем'я, будучи професором Оксфордського університету.

Книга передавалась у сімейну бібліотеку Губерта Прістлі, ботаніка, пов'язаного з університетом, та брата дослідника Антарктики та геолога сера Реймонда Едварда Прістлі.

Ймовірно, чоловіки знали один одного, повідомляє Auctioneum, де йдеться, що Прістлі та Толкін листувалися зі своїм колегою-письменником К. С. Льюїсом, який також навчався в Оксфорді.

"Гобіт", за яким вийшов "Володар перснів", був проданий тиражем понад 100 млн примірників і був екранізований у кінотрилогію у 2010-х роках.

