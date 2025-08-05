Росіяни тепер крадуть українську культуру цілими музеями, - організація PR Army

Про це в ефірі Еспресо заявила адвокаційна менеджерка громадської організації PR Army Христина Шкудор.

"Вони пішли далі, вони крадуть тепер цілі музеї. Того року вони видали закон, який зобов'язує включити всі, без виключення, українські музеї у відкритий реєстр російських музеїв. Тобто вони не крадуть уже окремі експонати - вони крадуть цілими музеями. Якщо на літо минулого року таких музеїв було українських на окупованих територіях в їхньому оцьому реєстрі лише шість, то на сьогодні їх 39", - розповіла вона.

Шкудор додала, що вони мають всі бути включені абсолютно з описом колекцій і бути віднесені до російського міністерства культури, і це вже буде як власність РФ.

"Я спілкувалася з директором Маріупольського краєзнавчого музею. Він пережив окупацію, він рятував картини, і він говорив, що ще тоді російські солдати приходили і виносили наші артефакти собі. І те, що вони встигли сховати, вони сховали. Частково були викрадені експонати, а це понад 2000 експонатів. Все решту вони просто почали нищити. Це навіть крадіжки вже таких неймовірних масштабів, я б сказала. Тобто, мова вже не йде про якісь окремі випадки, як вони вкрали, наприклад, грецьке Євангеліє 1811 року чи двохсотрічну Біблію українську. Це вже йдуть крадіжки цілими музеями. І я ж кажу, що те, що вони не можуть вкрасти, вони просто нищать. Як музей Сковороди, наприклад", - підсумувала вона.