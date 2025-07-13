Російський чобіт, крім страху і руйнувань, нічого не приніс, а ми любимо створювати, - Сеітаблаєв

Про це український режисер, актор, директор Кримського Дому та воїн ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв розповів у інтерв'ю Еспресо.

"Знаєте, напевно, мало де ти відчуваєш бажання - створювати поруч і разом. Буває така можливість, коли ти, поєднуючи військову службу і певну роботу в міжнародній культурній дипломатії, представляєш або у Страсбурзі, або у Варшаві, або в Кракові, або в Брюсселі, як військовий документальні стрічки, фотовиставки, береш участь в різноманітних дипломатичних заходах, підкріплюючи їх культурологічним контентом", - сказав він.

На його думку, того драйву, того відчуття змістовності того, що ти робиш, напевно, немає ніде, як в Україні.

"Коли ти попри все, попри різноманітні складності, ти відчуваєш сенс того, що ти робиш разом з побратимами, з посестрами, які не обов'язково завжди військові. Але та тяглість, бажання створювати, напевно, ще раз підтверджує, чим ми точно екзистенційно відрізняємося від тих, хто хоче нас знищити", - додав Сеітаблаєв.

Режисер вважає, що українці люблять створювати - чи то садок вишневий коло хати, чи то родину, чи то стрічки. А вони люблять, якщо це можна так назвати, руйнувати.

"І це підтверджується всією історією їхнього існування. Що вони створили? І теза Путіна, яка підтверджує те, що ми й так з вами давно знаємо, мовляв, "де чобіт російського солдата, там наше". Це тільки зайвий раз підтверджує, що цей чобіт нічого хорошого, створюючого, змістового, ціннісного нічого нікуди не приніс за все своє існування, окрім руйнування, трагедії та жаху. А ми з вами любимо створювати. І вони нас не зупинять", - підсумував він.