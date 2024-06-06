Сергій Жадан мобілізувався та проходить вишкіл у 13-й бригаді Нацгвардії "Хартія"
Український письменник, музикант та громадський діяч Сергій Жадан мобілізувався до лав Національної гвардії та вже проходить вишкіл
Про це він повідомив на сторінці у Facebook.
Він зазначив, що долучився до 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія".
"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл. Служу українському народу", - написав Сергій Жадан та виклав фото у військовій формі.
Фото: Сергій Жадан
- 26 березня Сергій Жадан, який під час війни Росії в Україні активно підтримує військових, повідомив, що має намір мобілізуватися.
- 5 квітня американський історик, професор Єльського університету Тімоті Снайдер відреагував на рішення Жадана служити.
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