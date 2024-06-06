Сергій Жадан мобілізувався та проходить вишкіл у 13-й бригаді Нацгвардії "Хартія"

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що долучився до 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія".

"Вступив до лав 13 бригади НГУ "Хартія". Проходжу вишкіл. Служу українському народу", - написав Сергій Жадан та виклав фото у військовій формі.

Фото: Сергій Жадан