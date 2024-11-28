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Щоденник вбитого росіянами в окупації письменника Вакуленка видали в Польщі

Дар'я Тарасова
28 листопада, 2024 четвер
11:23
Культура

Польське видавництво "Пограниччя" видало польськомовний переклад книжки українського письменника Володимира Вакуленка-К. "Я перетворююсь... Щоденник окупації. Вибрані вірші"

Зміст

Про це повідомила заступниця головного редактора видавництва Vivat Олена Рибка у facebook.

Днями вийшло друком польське видання книжки письменника Володимира Вакуленка-К., якого у 2022 році вбили росіяни за доносом під час окупації міста Ізюм та села Капитолівка на Харківщині. Книжку "Я перетворююсь... Щоденник окупації. Вибрані вірші" польською переклали Богдан і Марк Задури. Надрукувало цю книжку видавництво "Пограниччя" (Wydawnictwo Pogranicze).

Фото: facebook Олени Рибки

Як зазначається на сайті видавництва Vivat, яке видало книжку в Україні, "Щоденник..." Володимира Вакуленка-К. — це болючі й правдиві записи, які вів письменник від початку повномасштабного вторгнення і під час окупації Ізюма та його рідного села Капитолівки на Харківщині. Аж до викрадення рашистами, неминучість якого усвідомлював, як і те, що в нього мало шансів вижити — бо українець, бо волонтер і активіст, бо має гідність. За день до викрадення Володимир приховав щоденник під вишнею на своєму подвір’ї, заповівши батькові: "Коли наші прийдуть — віддаси".

Книжка розкриває відповіді на питання, як воно – жити в окупації, якими стають люди, що відкривається перед очима та в серці.

"Кілька днів тому ми отримали черговий - уже четвертий -  наклад. Загальний тираж цієї непростої, але такої важливої книжки сягнув понад 9 тисяч", - поділилась Олена Рибка.

До книжки увійшли тексти щоденника окупації, вибрана поезія Володимира Вакуленка-К. для дітей і дорослих, а також історії від друзів, колег та очевидців, що занурять у хроніку перших місяців повномасштабної війни Росії проти України.  

Фото: facebook Олени Рибки

Авторка ідеї та передмови Вікторія Амеліна, координаторка видання Тетяна Терен. Підготовка тексту щоденника Ярини Цимбал, Тетяни Ігошиної. Післямови Сашка Дерманського, Катерини Лихогляд, Ірини Новіцької.
 

Теги:
Новини
Світ
Польща
окуповані території
Харківщина
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