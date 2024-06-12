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Шеф-кухар Клопотенко пояснив, чому не пішов до тероборони на початку повномасштабного вторгнення

12 червня, 2024 середа
18:15
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Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко поділився, що тривалий час був зосереджений на гастродипломатії та розповідав світу про війну в Україні завдяки своїй медійності

Зміст

Про це він сказав в інтервʼю "ТиКиїв".

37-річний український шеф-кухар та кулінарний блогер Євген Клопотенко поділився, чим займається з початку повномасштабного вторгнення та чи не думав про те, щоб піти в ЗСУ чи в тероборону.

"З перших днів вторгнення я намагався подбати про безпеку родини та своєї команди. До того ж перебував тоді за містом і, приміром, вступати до тероборони в маленькому селі не бачив сенсу. Також розумів, що принесу більше користі на своєму місці. Адже від першого дня великої війни ми з командою підтримували українців через їжу. Я активно займався гастродипломатією та у світовому інфопросторі розповідав про події в Україні. І тривалий час був зосереджений лише на цьому", - зізнався ресторатор.

Клопотенко зазначив, що вже оновив дані в ТЦК - у перший же день дії закону про мобілізацію.

Кажучи про плани, які мав на 2022 рік, зауважив, що війна їх прискорила.

"Коли у перші дні вторгнення я приїхав до міста Лева й побачив ту кількість людей, які у відчаї, часто без речей та ресурсів для нормального життя, евакуюються, вирішив, що мушу бодай якось допомогти. Так з'явилося кафе "Інші". Ми з партнеркою Інною Поперешнюк відкрили його за п'ять днів. Такою була наша реакція на запит людей і виклики часу", - додав шеф-кухар.

Теги:
Суспільство
мобілізація
кухня
Війна з Росією
Євген Клопотенко
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