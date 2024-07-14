Шеннон Догерті, відома за роллю Прю у "Усі жінки - відьми", померла у 53 роки після боротьби з раком
Шеннон Догерті, американська акторка, відома за роллю Прю у серіалі "Усі жінки - відьми", пішла з життя у віці 53 років після тривалої боротьби з раком
Про це повідомляє People.
Її публіцист, Леслі Слоан, підтвердив сумну звістку, заявивши, що актриса померла 13 липня в оточенні близьких.
"З важким серцем я підтверджую смерть актриси Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла свою битву з раком після багатьох років боротьби з хворобою", - зазначив він.
Довідково: Догерті отримала широку популярність завдяки ролі Бренди Волш в оригінальному серіалі "Беверлі-Хіллз, 90210", який стартував в 1990 році. Після чотирьох сезонів в 1994 році вона покинула шоу, але повернулася до ролі в кількох епізодах перезавантаженого серіалу у 2008 році.
Після успіху в "90210" Догерті отримала головну роль Прю Геллівелл в популярному серіалі "Усі жінки - відьми". Крім того, акторка спробувала себе в режисурі, знявши кілька епізодів серіалу.
У 2015 році Догерті було поставлено діагноз рак грудей. Вона відкрито говорила про свою боротьбу з хворобою, закликаючи жінок до ранньої діагностики та профілактики. У 2017 році рак повернувся, і Догерті дізналася, що хвороба перейшла в 4 стадію.
Попри хворобу, Догерті продовжувала працювати і брала участь в перезапуску "Беверлі-Хіллз, 90210" у 2019 році, де вона зіграла дорослу версію Бренди.
- У п'ятницю, 5 липня, в Лос-Анджелесі після 16-місячної боротьби з раком у віці 63 роки помер Джон Ландау, видатний продюсер і головний операційний директор компанії Lightstorm Entertainment Джеймса Кемерона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.72 Купівля 40.72Продаж 41.24
- EUR Купівля 44.2Продаж 44.95
- Актуальне
- Важливе