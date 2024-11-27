Шер оголосила, що завершить карʼєру, а її наступний альбом буде останнім

Про це пише The Sun.

78-річна американська співачка Шер виступила в лондонському театрі Lyceum, презентуючи свої мемуари.

Розповідаючи про свій наступний альбом, який стане першим з 2013 року, вона сказала: "Це, напевно, мій останній альбом, який я збираюся записати. Я дуже схвильована. Це чудові пісні, і я просто в захваті від того, що роблю це. Я дуже рада зараз щось робити".

Вона прокоментувала свій вік, пожартувавши, що завжди найстарша в кожній компанії.

"Нині я старша за бруд, гаразд? Я найстаріша людина, яку я зустрічаю майже в кожній кімнаті, якщо це не в будинку для літніх людей. Мені постійно доводиться говорити цим [молодшим] дівчатам щось на кшталт: "Подолайте себе, виходьте звідти. У вас все життя попереду". Мені байдуже, що тобі 50. Я б віддала усе, щоб мені знову було 60. Я була бісовою красунею! Це також дивно, тому що я знаю, що я старша, але я не знаю, як це переживати. Я не знаю, як почуватися інакше, ніж завжди. Мені подобається спілкуватися з молодими людьми, і не тільки з чоловіками. Мені подобаються молоді люди, тому що багато моїх друзів не хочуть так веселитися. Вони можуть просто піти і залишитися старими дурнями", - наголосила Шер.