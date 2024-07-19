Швейцарія назвала два міста, які можуть приймати Євробачення-2025

Про це повідомили в instagram швейцарського мовника SRG.

Швейцарська телекомпанія SRG оголосила, що два міста – Базель та Женева – вийшли у фінал боротьби за право приймати пісенний конкурс наступного року.

"Визначено два міста-фіналісти: пісенний конкурс "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі або Женеві", - оголосили в SRG.

Інші міста, які також претендували на право приймати Євробачення, але не пройшли у фінал, - Цюрих та Берн. Визначаючи, в якому місті провести конкурс, SRG спиралася на низку критеріїв. Зокрема, вони звертали увагу на концепцію арени, сполучення громадським транспортом, доступність розміщення в готелях, концепцію безпеки та утилізацію відходів, інвестиції, досвід проведення заходів та підтримку й мотивацію з боку міста.

Якщо містом-господарем Євробачення-2025 оберуть Базель, пісенний конкурс проведуть на багатофункціональній арені St. Jakobshalle. Вона може вмістити до 16 тис. глядачів. У місті раніше проходив чемпіонат світу з бадмінтону 2019 року, а також саме тут щороку проходить ярмарок сучасного мистецтва Art Basel.

Як переможцем стане Женева, арену Євробачення облаштують у виставковому центрі Palexpo. Його місткість - 13 000 глядачів. Місто має дипломатичний статус, приймало конференції та інші глобальні заходи.

Остаточне рішення щодо міста проведення Євробачення-2025 оголосять наприкінці серпня.

Раніше у липні правохристиянська націонал-консервативна політична партія Швейцарії "Федерально-демократичний союз" (UDF) виступила проти фінансування пісенного конкурсу "Євробачення-2025". Питання про це політики планували винести на референдум.

У ніч з 11 на 12 травня відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення", який цьогоріч пройшов у шведському Мальме. Перемогу на Євробаченні-2024 здобула Швейцарія, яку представляли Nemo з піснею The Code.