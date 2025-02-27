Софія Челяк після 9 років йде з посади програмної директорки "Форуму видавців" у Львові
Програмна директорка "Форуму видавців" у Львові Софія Челяк зазначила, що йде з посади через ціннісні розбіжності й різне бачення майбутнього з новими членами організації
Про це вона повідомила у facebook.
Українська культурна менеджерка Софія Челяк, яка 9 років була програмною директоркою "Форум видавців", оголосила, що йде з посади.
"Це рішення я роблю, обираючи своє психічне здоров'я і не бажаючи бути в постійній боротьбі. Минулого року членами організації стали люди, які хотіли допомагати Форуму розвиватися і в майбутньому інвестувати в його розвиток. Так от, ціннісно ми розходимося з цими людьми. Ми розходимося в баченні майбутнього організації", - зазначила Челяк.
Водночас вона уточнила, що залишається членкинею ГО "Форум видавців" та членкинею правління. Вона доробить проєкти, які вони подали уже цього року, але саме книжкова подія BookForum буде без неї.
"Дякую усім, усім-усім, хто був поруч, особливо, коли мені було 18 років. Я сподіваюся, що за цей час я зробила більше доброго, аніж поганого, але дистанція покаже. Бажаю успіху Форуму. А я шукатиму себе. Бо важко буде відпускати частину ідентичності, яка фактично була з тобою увесь дорослий вік", - додала вона.
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