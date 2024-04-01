Соловій розповіла, з ким зустрічається після розриву з Жаданом

Про це вона розповіла в інтервʼю "Люкс ФМ".

31-річна українська музикантка Христина Соловій, яка раніше поділилась, що завершила роман із письменником та громадським діячем Сергієм Жаданом, бо закохалася в іншого, розкрила деталі про нового обранця.

"Я вам нічого не розкажу. Він військовослужбовець", - коротко зазначила Соловій.

Вона раніше зізнавалась, що почала нові стосунки, ще перебуваючи у відносинах із Сергієм Жаданом. Христина поділилась, що не вважає це нормальним, але з нею таке в житті бувало неодноразово, і вона цим не переймається.

"Це не ок, але таке буває, і я не роблю з цього трагедії, - наголосила співачка і додала, як ставиться до роману з одруженим чоловіком: - Якщо він щасливо одружений, то я не буду з ним спати".

Співачка, чиїм продюсером протягом 10 років був музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, не приховує, що він приваблював її.

"Мені здається, що на початку я була в нього закохана, як всі з його команди. Більше не як в чоловіка, а як в особистість. Він дуже сильна особистість, він захоплює, він вміє це робити", - додала Соловій.

Щодо планів на створення родини уточнює: "Рочків у 35, я думаю, це мій максимум".

Христина Соловій раніше розповіла, що протягом 2022-2023 року мала роман із письменником, вокалістом гурту "Жадан і Собаки" та громадським діячем Сергієм Жаданом. Їхні стосунки закінчилися, коли вона закохалася в іншого, а Жадан про це дізнався.

У жовтні 2022 року стало відомо, що Соловій та Святослав Вакарчук, який її продюсував, більше не працюватимуть у парі.