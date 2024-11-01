Співачка TAYANNA презентувала відеокліп, створений за допомогою ШІ

Співачка розповіла, що пісня "Неабищо" розповідає про особливих людей у житті кожного, які надовго залишають своє світло, після розставання з якими ти не страждаєш, а маєш приємні спогади. За словами артистки, слово "неабищо" символізує для неї освідчення у коханні і є прямим доказом того, що українська мова багата на чуттєві епітети.

"Ця пісня про добрі і світлі почуття. Мені сподобалось слово "неабищо", бо воно не звичне, ми так називаємо людей які нам подобаються, чи яких ми кохаємо. Мене називали "моє неабищо", мені це сподобалось, тому що я відчула в цьому слові певну унікальність, милозвучність. Це слово і смішне, і дивне, але дуже моє", - розповіла TAYANNA.

Над відеороликом, в якому застосували штучний інтелект, працював Дмитро Анохін з ANNA BAUM STUDIO, Влад Радзіховський та Вікторія Богонос. У кадрі співачка танцює у парку та час від часу постає в анімованому образі.

"Наша нова спільна робота чудово показує, як AI може допомогти розкрити творчий потенціал і зробити креативний процес більш ефективним та доступним", - зазначили творці відео.