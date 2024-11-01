Співачка TAYANNA презентувала відеокліп, створений за допомогою ШІ
Українська співачка TAYANNA презентувала відеокліп на пісню "Неабищо". Відеороботу створювали із застосуванням штучного інтелекту
Співачка розповіла, що пісня "Неабищо" розповідає про особливих людей у житті кожного, які надовго залишають своє світло, після розставання з якими ти не страждаєш, а маєш приємні спогади. За словами артистки, слово "неабищо" символізує для неї освідчення у коханні і є прямим доказом того, що українська мова багата на чуттєві епітети.
"Ця пісня про добрі і світлі почуття. Мені сподобалось слово "неабищо", бо воно не звичне, ми так називаємо людей які нам подобаються, чи яких ми кохаємо. Мене називали "моє неабищо", мені це сподобалось, тому що я відчула в цьому слові певну унікальність, милозвучність. Це слово і смішне, і дивне, але дуже моє", - розповіла TAYANNA.
Над відеороликом, в якому застосували штучний інтелект, працював Дмитро Анохін з ANNA BAUM STUDIO, Влад Радзіховський та Вікторія Богонос. У кадрі співачка танцює у парку та час від часу постає в анімованому образі.
"Наша нова спільна робота чудово показує, як AI може допомогти розкрити творчий потенціал і зробити креативний процес більш ефективним та доступним", - зазначили творці відео.
- Співачка Оля Полякова презентувала композицію "Білий налив", авторкою слів і музики до якої стала музикантка TAYANNA, а також було використано семпл з хіта Ірини Білик "Так просто".
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