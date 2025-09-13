Співак Melovin проходить лікування у психіатричній лікарні: яка причина
Український співак Melovin (Костянтин Бочаров) заявив, що перебуває на лікуванні у психіатричному закладі через тривожний розлад та важку депресію
Про це він розповів у своєму Instagram.
Артист поділився висновком лікарів, згідно з яким у нього діагностували генералізований тривожний розлад та важкий депресивний епізод. Серед симптомів він назвав стійку тривогу, знижений настрій, відчуття небезпеки, поверхневий сон та жахливі сновидіння.
"Мене чекає ще довгий процес лікування… Хочеться просто підтримки. Але паралельно з цим я хочу бути корисним", – зазначив співак.
Melovin розповів, що планує допомагати дітям, які мріють опанувати гру на музичних інструментах. За його словами, це буде і музикотерапія, і психологічне розвантаження, і шлях до чогось нового та прекрасного.
