Стало відомо, де і коли відбудеться прощання з Дмитром Капрановим
Українського письменника та публіциста Дмитра Капранова, який помер 16 квітня у 56-річному віці, поховають на Байковому кладовищі в Києві
Про це повідомляється на Facebook-сторінці братів Капранових.
Як зазначив Віталій Капранов, брат-близнюк загиблого письменника, прощання з Дмитром Капрановим відбудеться 18 квітня у Києві.
"Дмитра відспіваємо у четвер об 11:00 у Михайлівському, після - на Байкове", - написав він.
Дмитро Капранов - український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч та блогер. Разом з братом Віталієм він у 2000 році заснував видавництво "Зелений пес". Також брати Капранови створили YouTube-канал "імені Т. Г. Шевченка", на якому розповідали про історію України.
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Видавець помер у віці 56 років. Причину смерті не повідомляли.
Дмитра Капранова поховають на Байковому кладовищі - одному з найвідоміших та найстаріших у Києві.
16 квітня про смерть письменника повідомив його брат Віталій Капранов.
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