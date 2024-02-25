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"Ніякої російської культури не існує, це прикриття блюзнірства та катівень", - Дмитро Капранов

25 лютого, 2024 неділя
20:31
Культура Ліворуч на фото Дмитро Капранов, а праворуч Віталій Капранов

Історик, український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч, блогер Дмитро Капранов вважає, що російська культура є лише інструментом для приховування злочинів

Про це він сказав у вечірньому етері Еспресо.

"Мушу сказати, що ніякої російської культури не існує, тому що це ніщо інше, як потьомкінська деревня для того, щоб прикрити оце все блюзнірство, всю катівню, всі неподобства, те, що люди називають Росією, що ми сьогодні бачимо на власні очі. Тому хай нас не вводять в оману ці банери, які натягнуті на халупи на яких намальований Достоєвський, бо хто читав "Записки з мертвого дому" Достоєвського, той знає чудово, що він розумів, що таке справжня Росія і яку функцію, власне кажучи, виконує вся ця історія", - пояснює історик.

Капранов наголосив, що Україні не потрібні російські діячі, адже нам потрібно просувати себе.

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"Чи ми збираємося зберігати "потьомкінські деревні", які від нас, від світу приховують нелюдську сутність пограбування планети, позбавлення її лісів, корисних копалин, золота, людського потенціалу заради того, щоб наживалися Романови, Путіни, не важливо як ця династія буде називатися. Російська культура - це проєкт з метою якось заховати від нас, власне кажучи, оце неподобство, яке сьогодні у нас в Ютубі панує. Тому питання чи зберігати російську культуру - це питання чи зберігати банер на фасаді ось цього пекла, чи ми все ж хочемо показати себе", - підсумував український письменник.

  • Росія знищує культурну спадщину України в масштабах, небачених з часів Другої світової війни. За оцінками Світового банку, вартість реконструкції та відновлення української інфраструктури становитиме щонайменше $349 млрд, що в 1,5 раза перевищує розмір довоєнної економіки України.  
Теги:
Новини
Світ
Росія
Війна з Росією
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