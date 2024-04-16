Помер український історик, письменник і громадський діяч Дмитро Капранов
У вівторок, 16 квітня, помер український історик, письменник, видавець, публіцист, громадський діяч і блогер Дмитро Капранов
Інформація про це з'явилася на facebook-сторінці братів Капранових.
"Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте", - йдеться у повідомленні.
Причина смерті Дмитра Капранова невідома. Йому було 56 років.
Дмитро Капранов - український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч та блогер. Разом з братом Віталієм він у 2000 році заснував видавництво "Зелений пес". Також брати Капранови створили ютуб-канал "імені Т. Г. Шевченка", на якому розповідали про історію України.
Читайте також: "Ніякої російської культури не існує, це прикриття блюзнірства та катівень", - Дмитро Капранов
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну брати Капранови воювали в лавах полку "Азов".
- 5 квітня в Києві після тяжкої тривалої хвороби у віці 65 років померла відома кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.36 Купівля 39.36Продаж 39.86
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.75
- Актуальне
- Важливе