Помер український історик, письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

Інформація про це з'явилася на facebook-сторінці братів Капранових.

"Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте", - йдеться у повідомленні.

Причина смерті Дмитра Капранова невідома. Йому було 56 років.

Дмитро Капранов - український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч та блогер. Разом з братом Віталієм він у 2000 році заснував видавництво "Зелений пес". Також брати Капранови створили ютуб-канал "імені Т. Г. Шевченка", на якому розповідали про історію України.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну брати Капранови воювали в лавах полку "Азов".