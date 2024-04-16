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Головна Культура Помер український історик, письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

Помер український історик, письменник і громадський діяч Дмитро Капранов

16 квітня, 2024 вiвторок
14:31
Культура Дмитро Капранов

У вівторок, 16 квітня, помер український історик, письменник, видавець, публіцист, громадський діяч і блогер Дмитро Капранов

Інформація про це з'явилася на facebook-сторінці братів Капранових. 

"Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте", - йдеться у повідомленні. 

Причина смерті Дмитра Капранова невідома. Йому було 56 років.

Дмитро Капранов - український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч та блогер. Разом з братом Віталієм він у 2000 році заснував видавництво "Зелений пес". Також брати Капранови створили ютуб-канал "імені Т. Г. Шевченка", на якому розповідали про історію України. 

Читайте також: "Ніякої російської культури не існує, це прикриття блюзнірства та катівень", - Дмитро Капранов

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну брати Капранови воювали в лавах полку "Азов".

  • 5 квітня в Києві після тяжкої тривалої хвороби у віці 65 років померла відома кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва. 
Теги:
Суспільство
Україна
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