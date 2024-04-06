У Києві від тяжкої хвороби померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

Гульнара Курталієва працювала журналісткою кримськотатарської газети "Авдет" - друкованого органу Організації кримськотатарського національного руху (ОКНР) з дня її заснування, 15 червня 1990 року.

Також журналістка багато років працювала кореспонденткою інформагентства "Укрінформ".

Рефат Чубаров повідомив, що похорон відбудеться 6 квітня о 13:00 в мечеті села Чайки Київської області, за адресою вул. Винниченка, 7.

"Від імені Меджлісу кримськотатарського народу та себе особисто висловлюю глибокі співчуття доньці Гульнари - Інаєт, рідним та друзям Гульнари Курталієвої у зв’язку з непоправною втратою", - написав Чубаров.