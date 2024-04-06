У Києві від тяжкої хвороби померла кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва
У п'ятницю, 5 квітня, в Києві після тяжкої тривалої хвороби у віці 65 років померла відома кримськотатарська журналістка Гульнара Курталієва
Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.
Гульнара Курталієва працювала журналісткою кримськотатарської газети "Авдет" - друкованого органу Організації кримськотатарського національного руху (ОКНР) з дня її заснування, 15 червня 1990 року.
Також журналістка багато років працювала кореспонденткою інформагентства "Укрінформ".
Рефат Чубаров повідомив, що похорон відбудеться 6 квітня о 13:00 в мечеті села Чайки Київської області, за адресою вул. Винниченка, 7.
"Від імені Меджлісу кримськотатарського народу та себе особисто висловлюю глибокі співчуття доньці Гульнари - Інаєт, рідним та друзям Гульнари Курталієвої у зв’язку з непоправною втратою", - написав Чубаров.
- У березні на війні проти російських окупантів загинув військовослужбовець та журналіст Дмитро Сінченко. Захисник мав позивний "Перун" і був бійцем Української добровольчої армії.
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