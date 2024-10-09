Стало відомо, хто напише і читатиме текст для радіодиктанту цьогоріч

Про це повідомляє Суспільне Культура.

Авторку і читця цьогорічного тексту для радіодиктанту оголосили в ефірі Українського радіо член правління Суспільне та керівник проєкту "Радіодиктант національної єдності" Дмитро Хоркін та Юлія Шелудько, координаторка Радіодиктанту і виконавча продюсерка Українського Радіо.

"Уже втретє українці пишуть радіодиктант під час повномасштабного вторгнення: в укриттях, школах, університетах, на роботі, навіть на фронті. Ми хочемо, щоб усі, хто може знайти безпечне місце, долучились до сотень тисяч людей у всьому світі під час написання радіодиктанту", - зазначила Юлія Шелудько.

Оксана Забужко - українська письменниця та есеїстка. Її найвідоміші твори - це "Музей покинутих секретів" (2009) та "Польові дослідження з українського сексу" (1996). Забужко є лауреаткою багатьох премій, зокрема Національної премії України імені Тараса Шевченка (2019), Літературної премії Центральної та Східної Європи "Анґелус" (2013), "Книга року BBC" (2020). Її книги та статті перекладено понад 20 мовами.

Павло Вишебаба - військовий, поет, музикант та громадський діяч. Мобілізувався до лав ЗСУ з початком повномасштабного російського вторгнення. Є автором книги віршів "Тільки не пиши мені про війну", виданої у 2022 році.