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Стартова ціна 10 млн грн: у Запоріжжі виставлять на продаж пам'ятник Леніну

6 червня, 2024 четвер
05:10
Культура пам'ятник Леніну

Депутати Запорізької міськради прийняли проєкт рішення про продаж демонтованого пам'ятника Володимиру Леніну: на аукціоні стартова ціна сягне 10 мільйонів гривень

Зміст

Про це повідомила в.о міського голови Запоріжжя Регіна Харченко. 

Вказано, що пам'ятник продаватимуть у системі Prozorro. Покупцеві доведеться віддати за нього від 10 до 15 мільйонів гривень. Отримані кошти будуть спрямовані на розвиток громади. 

Харченко розповіла, що демонтований пам'ятник Леніну перебуває на балансі міста з 2016 року. 

"Всі ці роки ніхто не розумів, що з ним робити. Я, як депутатка, не один раз була на локації, де він зберігається. Через депутатські запити намагалася вирішити долю демонтованого "вождя пролетаріату". Але на центральному рівні питання не вирішувалося", - написала вона. 

Зазначимо, що цей пам'ятник демонтували у березні 2016 року. 

  • Раніше пам'ятник Леніну прадали на Чернігівщині через систему ProZorro за 375 тис. грн. 
  • Водночас пам'ятник, який демонтували на Закарпатті, пішов з молотка за 254 тис. грн.
Теги:
Суспільство
Україна
Запоріжжя
Ленін
декомунізація
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