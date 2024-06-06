Стартова ціна 10 млн грн: у Запоріжжі виставлять на продаж пам'ятник Леніну

Про це повідомила в.о міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

Вказано, що пам'ятник продаватимуть у системі Prozorro. Покупцеві доведеться віддати за нього від 10 до 15 мільйонів гривень. Отримані кошти будуть спрямовані на розвиток громади.

Харченко розповіла, що демонтований пам'ятник Леніну перебуває на балансі міста з 2016 року.

"Всі ці роки ніхто не розумів, що з ним робити. Я, як депутатка, не один раз була на локації, де він зберігається. Через депутатські запити намагалася вирішити долю демонтованого "вождя пролетаріату". Але на центральному рівні питання не вирішувалося", - написала вона.

Зазначимо, що цей пам'ятник демонтували у березні 2016 року.