Стоїть найближче до ідеологем путінізму: Інститут нацпамʼяті оприлюднив висновок щодо Булгакова

Висновок оприлюднили на сайті УІНП.

Український інститут національної памʼяті (УІНП) опублікував фаховий висновок щодо належності пам’ятників, музеїв, пам’ятних знаків та назв, присвячених російському письменнику Михайлу Булгакову, до символіки російської імперської політики.

Експертизу проводили, щоб зʼясувати, чи підпадають обʼєкти, присвячені російському письменнику, під вимоги закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії.

Як йдеться у висновку УІНП, російський письменник декларував зневагу до України, попри те, що народився і 30 років прожив у Києві.

"Михайло Булгаков – імперець за світоглядом, затятий українофоб. Письменник, попри роки життя у Києві, зневажав українців та їхню культуру, ненавидів українське прагнення до незалежності, негативно відгукувався про становлення Української держави та її очільників. З-поміж усіх російських письменників того часу стоїть найближче до нинішніх ідеологем путінізму і кремлівського виправдання етноциду в Україні. Світоглядно був на позиціях російського імперіалізму, білогвардійщини, схвалював експансію російського комунізму", - зазначили в Інституті нацпамʼяті.

Наголошується, що письменник упереджено ставився до українського світу, а в його творах немає жодного позитивного персонажа-українця. Він "пародіює чи глузливо перекручує українську мову, глузує з української автокефальної церкви, заперечує саме існування української нації".

"Булгаківські описи вояків Армії УНР ("петлюрівців") є джерелом пізніших їх карикатурних зображень у комуністичній пресі, а після повної реабілітації письменника в СРСР його тексти, які підтримали парадигму російського шовінізму, значною мірою сприяли формуванню антиукраїнської кампанії у РФ, стали одними з каталізаторів сьогоднішньої російсько-української війни. Антигуманний дискурс оповідання "Я убил" (1926) повністю резонує з наративами нинішніх кремлівських пропагандистів Дугіна, Соловйова, Скабєєвої та є прототекстом сьогоднішніх закликів до нищення українців", - йдеться у фаховому висновку.

В УІНП зауважили, що творчість Булгакова безпосередньо пов’язана з глорифікацією російської імперської політики та неприхованою українофобією. Члени експертної комісії Українського інституту національної пам’яті вважають, що присвоєння його імені географічним об’єктам, а також встановлення на його честь пам’ятників та пам’ятних знаків в Україні було втіленням русифікації.

В УІНП підсумували, що всі обʼєкти, присвячені російському письменнику, містять символіку російської імперської політики, тому подальше використання імені Булгакова у назвах географічних об’єктів та юридичних осіб, перебування у публічному просторі встановлених на його честь пам’ятників, пам’ятних знаків є пропагандою російської імперської політики.

У травні 2023 року музей історії Києва оновив меморіальну дошку "видатному киянину Михаїлу Булгакову".

Засновник видавництва "Наш Формат" Владислав Кириченко вважає, що треба публікувати книжки українофоба Міхаїла Булгакова, щоб розуміти історію України в ракурсі стосунків з росіянами.